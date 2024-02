Η οργή του Λούλα για τον Νετανιάχου: Κάνει γενοκτονία κατά των γυναικών και των παιδιών

Για «γενοκτονία» κατηγορεί ευθέως ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι νέες δηλώσεις του προέδρου της Βραζιλίας κλιμακώνουν ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των δύο χωρών όταν πριν λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 18 Φεβρουαρίου, ο Λούλα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, πυροδοτώντας με αυτό τον τρόπο διπλωματική θύελλα.



Αυτή τη φορά ωστόσο ο Λούλα μίλησε ξεκάθαρα και εξαπέλυσε δριμύ κατηγορών στον Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Θέλω να πω δυνατά και ξεκάθαρα: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ πραγματοποιεί γενοκτονία κατά των γυναικών και των παιδιών. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, με αρκετά έντονο ύφος.

Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβ έχει καταδικάσει ήδη με προηγούμενες δηλώσεις του τις «τρομοκρατικές επιθέσεις» της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εξαπέλυσαν έφοδο άνευ προηγουμένου στην επικράτεια του Ισραήλ. Στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Την ίδια μέρα οι Παλαιστίνιοι μαχητές απήγαγαν άλλους περίπου 250 ανθρώπους από τους οποίους κρατούνται ακόμα κάποιοι στη Λωρίδα της Γάζας.

“I want to say loud and clear: The Prime Minister of Israel is carrying out a genocide against women and children. This is a historical fact.”



—President Lula of Brazil



