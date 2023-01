Η Ολίβια Κόλμαν «έκλεψε» ένα ενθύμιο από το The Crown για να θυμάται τον ρόλο της

Η Ολίβια Κόλμαν δεν έφυγε με άδεια χέρια από την σειρά «The Crown»- υπάρχει κάτι που πήρε για να θυμάται τον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Κατά την εμφάνισή της στο The Graham Norton Show, η διάσημη ηθοποιός ρωτήθηκε για το ενθύμιο που πήρε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Την πρώτη μου μέρα στο "The Crown", που αφορούσε το θέμα με τα γραμματόσημα, υπήρχε ένας φάκελος στο γραφείο και έγραφε: "Στην Αυτού Μεγαλειότητα, τη Βασίλισσα" - και είχε το πρόσωπό μου σε ένα γραμματόσημο», είπε στον Γκράχαμ Νόρτον.

Η Κόλμαν αναφερόταν σε μια σκηνή στην οποία παρουσιάζονται στη βασίλισσα τα νέα σχέδια γραμματοσήμων του προσώπου της.

Ο Νόρτον ρώτησε την 48χρονη ηθοποιό αν της δόθηκε ο φάκελος με το γραμματόσημο ως δώρο ή αν τον πήρε κρυφά.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος των σκηνικών που είπε: "Ξέρεις κάτι, δεν επιτρέπεται να σου δώσω αυτό, αλλά πάρε αυτό"», απάντησε η Κόλμαν.

Το 2019, η βασιλική οικογένεια σχολίασε στο Twitter τις πραγματικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τη βασίλισσα για να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την εικόνα της στα γραμματόσημα από το 1953 έως το 1971.

