Η Νίκι Μινάζ συνελήφθη στο Άμστερνταμ για ναρκωτικά

Η Νίκι Μινάζ συνελήφθη στο Άμστερνταμ για «κατοχή κάνναβης», λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να μεταβεί στο Μάντσεστερ, όπου είχε προγραμματισμένη συναυλία.

Η Αμερικανίδα ράπερ δημοσίευσε μια σειρά από μηνύματα στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X (twitter) - συμπεριλαμβανομένου ενός μηνύματος στο οποίο έγραψε: «Λένε ότι βρήκαν 'χόρτο'». Έγραψε ακόμα, στα δεκάδες tweets που ανέβασε, πως πρόκειται για επιχείριση σαμποτάζ της συναυλίας της.

They’re being paid big money to try to sabotage my tour b/c soooooo many ppl are mad that it’s this successful & they can’t eat off me. They got caught stealing money from my travel/jets. Got fired. Got mad. Etc.

😩 now they said they found weed & that another group of ppl have to come here to weigh the pre-rolls. Keep in mind they took my bags without consent. My security has already advised them those pre-rolls belong to him. Oh yea & the pilot wants me to take my ig post down.