Καλλιτέχνες κατά AI: Η επιστολή των Νίκι Μινάζ, Μπίλι Άιλις, Κέιτι Πέρι για τη τεχνητή νοημοσύνη

Η Μπίλι Άιλις και η Νίκι Μινάζ είναι μεταξύ των 200 καλλιτεχνών που ζητούν να σταματήσει η «επιθετική» χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική βιομηχανία.

Στην ανοιχτή επιστολή που υπογράφεται επίσης από την Κέιτι Πέρι, οι καλλιτέχνες, κάλεσαν τις εταιρείες τεχνολογίας να δεσμευτούν να μην αναπτύξουν εργαλεία παραγωγής μουσικής AI «που υπονομεύουν ή αντικαθιστούν την ανθρώπινη τέχνη των τραγουδοποιών και των καλλιτεχνών ή να μας αρνούνται δίκαιη αποζημίωση για τη δουλειά μας».

Σημειώνεται ότι τεχνολογικοί κολοσσοί, συμπεριλαμβανομένου του YouTube, έχουν δοκιμάσει εργαλεία δημιουργίας μουσικής με τεχνητή νοημοσύνη. «Πρέπει να προστατευτούμε από την επιθετική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που κλέβει τις φωνές και τα πορτρέτα των καλλιτεχνών», είπαν στην επιστολή τους.

Σε μια ανοιχτή επιστολή που οργανώθηκε από την ομάδα Artists' Rights Alliance και δημοσιεύτηκε στο site Medium, οι καλλιτέχνες λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα «παραβιάσει τα δικαιώματά μας και θα υποτιμήσει τα δικαιώματα των καλλιτεχνών» εάν χρησιμοποιηθεί ανεύθυνα.

Οι καλλιτέχνες επίσης είπαν ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το έργο των καλλιτεχνών για την εκπαίδευση ορισμένων μοντέλων και συστημάτων AI ήταν «μια επίθεση στην ανθρώπινη δημιουργικότητα» και προειδοποίησαν ότι χρησιμοποιείται για «παραβίαση των δικαιωμάτων των δημιουργών και καταστροφή του μουσικού οικοσυστήματος».

«Η διασφάλιση ότι οι καλλιτέχνες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους και λαμβάνουν τα κατάλληλα εύσημα και αποζημίωση για τη χρήση της δουλειάς τους σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι το θεμέλιο για μια πιο υπεύθυνη προσέγγιση».

Καλλιτέχνες μίλησαν για τον τρόπο που χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη τους τελευταίους μήνες, μετά από την κυκλοφορία ενός τραγουδιού που έγινε viral για το οποίο χρησιμοποιήθηκε ΑΙ τεχνολογία για να μιμηθεί τις φωνές του Drake και του The Weeknd.

Ο Drake εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για το τραγούδι που έμοιαζε πολύ με τη φωνή του - αλλά στην πραγματικότητα δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας εργαλεία κλωνοποίησης φωνής ΑΙ - και εμφανίστηκε στο Spotify και το Apple Music πριν κατέβει απότομα.

Άλλοι καλλιτέχνες έχουν μιλήσει έκτοτε γι' αυτό, με τον Sting να λέει στο BBC ότι πιστεύει ότι οι μουσικοί είναι αντιμέτωποι με «μια μάχη» για να υπερασπιστούν τη δουλειά τους ενάντια στην άνοδο των τραγουδιών που γράφτηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη.

