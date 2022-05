Η Νέα Υόρκη «ξερίζωσε» το τελευταίο καρτοτηλέφωνο της πόλης και το αποχαιρέτησε επισήμως

Τα καρτοτηλέφωνα της Νέας Υόρκης περνούν και επισήμως στην ιστορία.

Το τελευταίο δημόσιο καρτοτηλέφωνο αφαιρέθηκε με γερανό από το κέντρο του Μανχάταν τη Δευτέρα και θα τοποθετηθεί σε έκθεση σε τοπικό μουσείο.

Πρόκειται για το τελευταίο κεφάλαιο μιας τεχνολογικής εποποιίας που ξεκίνησε το 2015, όταν η πόλη αποφάσισε να «ξεριζώσει» τους παρωχημένους τηλεφωνικούς θαλάμους, και να τους αντικαταστήσει με περίπτερα LinkNYC, τα οποία προσφέρουν δωρεάν δημόσιο Wi-Fi, θύρες φόρτισης κινητών τηλεφώνων, κουμπιά ταχείας κλήσεις το 911 και οθόνες με χάρτες και άλλες υπηρεσίες επι πληρωμή.

Τη Δευτέρα, αξιωματούχοι συγκεντρώθηκαν στην Times Square για να αποχαιρετήσουν τα τελευταία δημόσια καρτοτηλέφωνα της πόλης. Ο πρόεδρος της περιφέρειας του Μανχάταν Μαρκ Λεβίν μοιράστηκε ένα βίντεο με έναν γερανό να σηκώνει αργά τον τηλεφωνικό θάλαμο - με δύο ενσύρματα τηλέφωνα που χωρίζονται από ένα διαχωριστικό.



