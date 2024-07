Τραμπ: Ο άνθρωπος που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ρέιγκαν λέει ότι «η βία δεν είναι ο σωστός δρόμος»

Ο Τζον Χίνκλεϊ, ο άνθρωπος που πυροβόλησε και τραυμάτισε τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981, αναφέρθηκε στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο.

Σε ένα tweet την Τετάρτη, ο Χίνκλεϊ, ο οποίος αποφυλακίστηκε το 2022 αφού πέρασε 41 χρόνια υπό ομοσπονδιακή επιτήρηση, έγραψε: «Η βία δεν είναι ο τρόπος για να προχωρήσουμε. Δώστε μια ευκαιρία στην ειρήνη».

Violence is not the way to go. Give peace a chance.