Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διέγραψε το Instagram μετά τον αρραβώνα με τον Sam Asghari

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram, εξηγώντας στους φανς γιατί αποφάσισε να κάνει διάλειμμα από τα social media.

«Μην ανησυχείτε παιδιά... απλώς κάνω ένα μικρό διάλειμμα από τα social media για να γιορτάσω τον αρραβώνα μου. Θα επιστρέψω σύντομα», έγραψε στο Twitter, όπου ο λογαριασμός της παραμένει ενεργός.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨