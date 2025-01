Η Μόνα Λίζα θα αποκτήσει «δικό της ειδικό χώρο» στο Λούβρο, λέει ο Μακρόν

Το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, η «Μόνα Λίζα», πρόκειται να αποκτήσει τον δικό του «ειδικό χώρο» εντός του Μουσείου του Λούβρου, όπως δήλωσε νωρίτερα, ο Εμανουέλ Μακρόν.

Μπροστά από τον πίνακα, ο Γάλλος πρόεδρος παρουσίασε το σχέδιο για την ανακαίνιση του μουσείου και σύμφωνα με όσα προανήγγειλε, το έργο τέχνης θα μεταφερθεί σε μια θέση, όπου θα έχει «ανεξάρτητη πρόσβαση σε σχέση με το υπόλοιπο μουσείο», με «δικό του πάσο πρόσβασης».

Όπως αποκάλυψε, το Λούβρο θα αποκτήσει μια «νέα μεγάλη είσοδο, η οποία θα ανοίξει μέχρι το 2031», σε μια προσπάθεια να μειωθεί η συμφόρηση των επισκεπτών, στην είσοδο της πυραμίδας.

Η κίνηση αυτή, θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου με πόρους του μουσείου, σημείωσε, χωρίς, όμως, να αποκαλύψει περισσότερα σχετικά με το κόστος της ανακαίνισης. Υπολογίζεται, ωστόσο, ότι το ποσό της ανακαίνισης ενδέχεται να ανέλθει σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία χρόνια, το μουσείο μαστίζεται από ζητήματα συνωστισμού που συνδυαστικά με τις «απαρχαιωμένες», όπως τις χαρακτηρίζει ο Guardian εγκαταστάσεις, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.

