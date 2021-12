Η Miss India Harnaaz Sandhu στέφθηκε χθες επισήμως Miss Universe 2021.

Η 21χρονη από την Ινδία κατάφερε να κερδίσει τον πολυπόθητο τίτλο από τις υπόλοιπες 79 υποψήφιες διαφόρων χωρών και περιοχών, μεταξύ άλλων το φαβορί Nadia Ferreira από την Παραγουάη και την Miss South Africa Lalela Mswane, που βρέθηκαν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Η Ελληνίδα Σοφία Αραπογιάννη δεν κατάφερε να μπει στο top 16 μεταξύ των 80 κοριτσιών.

Η Sandhu πήρε το στέμμα από την προκάτοχο Andrea Meza, πριν κάνει την πρώτη της πασαρέλα ως νέα Miss Universe στην σκηνή του Eilat, στο Ισραήλ.

The new Miss Universe is...India!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/DTiOKzTHl4

Υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών, η Sandhu είναι ηθοποιός που εμπνέεται, όπως δήλωσε, από την Priyanka Chopra. Στον ελεύθερο χρόνο της απολαμβάνει να κάνει γιόγκα, χορό και ιππασία ενώ της αρέσει επίσης να μαγειρεύει και να παίζει σκάκι.

FINAL STATEMENT: India. #MISSUNIVERSE



The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/wwyMhsAyvd