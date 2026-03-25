Η Μινεσότα προσφεύγει κατά της κυβέρνησης Τραμπ για τους πυροβολισμούς Πρέτι και Γκουντ

Η πολιτεία της Μινεσότα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας πρόσβαση σε στοιχεία για έρευνες που αφορούν θανατηφόρους πυροβολισμούς πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες, εν μέσω της σκληρής επιχείρησης για τη μετανάστευση που εφαρμόστηκε νωρίτερα φέτος.

Η αγωγή αφορά τους θανάτους δύο κατοίκων της πολιτείας, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, καθώς και έναν τρίτο πυροβολισμό που δεν ήταν θανατηφόρος. Οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι ομοσπονδιακές υπηρεσίες αρνούνται να τους παραδώσουν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση των περιστατικών.

Σύμφωνα με το κείμενο της προσφυγής, οι πυροβολισμοί εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο χαρακτηρίζεται από «βίαιες ενέργειες» και έχει προκαλέσει εκτεταμένο φόβο στους κατοίκους της πολιτείας, ανεξαρτήτως καθεστώτος.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σύγκρουση μεταξύ πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών για τον έλεγχο και τη διαχείριση της έρευνας. Οι αρχές της Μινεσότα επιμένουν ότι η έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί από τοπικούς φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της στα μάτια των πολιτών.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τον θάνατο του Πρέτι, νοσηλευτή στο επάγγελμα, ο οποίος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, σε άλλη υπόθεση, κατηγορίες εναντίον πολίτη που φέρεται να επιτέθηκε σε πράκτορες αποσύρθηκαν, όταν προέκυψαν αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με το περιστατικό.

Η πολιτεία έχει ήδη κινηθεί νομικά στο παρελθόν για τη διαχείριση στοιχείων στην υπόθεση του Πρέτι, εξασφαλίζοντας προσωρινή δικαστική παρέμβαση για τη διατήρηση αποδεικτικού υλικού. Αν και η απόφαση αυτή στη συνέχεια ανακλήθηκε, το δικαστήριο άσκησε κριτική σε δηλώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, κάνοντας λόγο για «ανησυχητικές» τοποθετήσεις.

Στην αγωγή κατονομάζονται, μεταξύ άλλων, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και η απερχόμενη υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η οποία χαρακτήρισε τον Πρέτι «εγχώριο τρομοκράτη» που «ήθελε να σκοτώσει αστυνομικούς» λίγο μετά το θάνατό του και χωρις κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει την υπόθεση.

Η νομική αυτή κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της πολιτείας και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τη μεταναστευτική πολιτική, η οποία συνεχίζεται ακόμη και μετά την αποχώρηση χιλιάδων ομοσπονδιακών πρακτόρων από τη Μινεσότα.

Οι αρχές της πολιτείας επιδιώκουν πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να διαπιστώσουν αν διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους εντός της επικράτειάς τους.

Με πληροφορίες από Politico

