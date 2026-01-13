Η Meta ετοιμάζει περικοπές έως 10% και αναπτύσσει την Τεχνητή Νοημοσύνη

Περικοπές προσωπικού στο Reality Labs, το τμήμα που έχει επωμιστεί το όραμα του metaverse, ετοιμάζει η Meta, καθώς η εταιρεία ανακατανέμει πόρους για την ανάπτυξη προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης επόμενης, όμως, γενιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από άτομα που έχουν γνώση των εσωτερικών συζητήσεων της εταιρείας, η Meta σχεδιάζει να απολύσει περίπου το 10% των εργαζομένων του Reality Labs, τμήμα που απασχολεί περίπου 15.000 άτομα. Οι ανακοινώσεις ενδέχεται να γίνουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, με τις περικοπές να πλήττουν κυρίως ομάδες που ασχολούνται με συσκευές εικονικής πραγματικότητας και το κοινωνικό δίκτυο VR.

Οι απολύσεις θα αποτελέσουν μικρό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού της Meta (περίπου 78.000 εργαζόμενοι), ωστόσο θα έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στο τμήμα του metaverse. Πηγές αναφέρουν ότι το τελικό ποσοστό μπορεί να ξεπεράσει το 10%.

Meta: Συγκλήθηκε συνάντηση την Τετάρτη

Ο επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας και υπεύθυνος του Reality Labs, Άντριου Μπόσγουορθ, έχει συγκαλέσει συνάντηση για την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντάς τη ως «την πιο σημαντική της χρονιάς», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Το σχετικό εσωτερικό σημείωμα ζητά από τους εργαζομένους να παρευρεθούν δια ζώσης.

Η απόφαση εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του διευθύνοντος συμβούλου Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος έχει ζητήσει από τα ανώτατα στελέχη να περιορίσουν τους προϋπολογισμούς του 2026, την ώρα που η Meta επενδύει τεράστια ποσά στην έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο ανταγωνισμός με εταιρείες όπως η OpenAI και η Google έχει οδηγήσει σε αύξηση της χρηματοδότησης του εσωτερικού εργαστηρίου TBD Lab, που στοχεύει στη δημιουργία «υπερνοημοσύνης».

Παράλληλα, η Meta σχεδιάζει να μεταφέρει κονδύλια από την εικονική πραγματικότητα προς το τμήμα wearables, το οποίο αναπτύσσει έξυπνα γυαλιά και συσκευές καρπού. Πρόκειται για έναν τομέα που δείχνει πιο εμπορικά βιώσιμος, σε αντίθεση με το metaverse, στο οποίο η εταιρεία έχει επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια χωρίς να καταφέρει να πείσει το ευρύ κοινό.

Meta: Δεν επηρεάζεται -τόσο- το τμήμα επαυξημένης πραγματικότητας

Οι πωλήσεις των VR headsets παραμένουν περιορισμένες, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές, ειδικά καθώς η Meta ετοιμάζεται να δαπανήσει επιπλέον δεκάδες δισεκατομμύρια για data centers που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη AI.

Αντίθετα, το τμήμα επαυξημένης πραγματικότητας αναμένεται να επηρεαστεί ελάχιστα. Εκεί ανήκουν τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban με ενσωματωμένη κάμερα και AI βοηθό, τα οποία -σύμφωνα με την εταιρεία- έχουν πουλήσει πάνω από δύο εκατομμύρια τεμάχια και θεωρούνται απρόσμενη εμπορική επιτυχία.

Παρότι η Meta διαμηνύει ότι δεν εγκαταλείπει το metaverse, οι επικείμενες περικοπές δείχνουν ξεκάθαρα ότι το όραμα επαναπροσδιορίζεται. Το βάρος μεταφέρεται πλέον από τον εικονικό κόσμο στην τεχνητή νοημοσύνη και στις φορετές συσκευές, που η εταιρεία θεωρεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την καθημερινή ψηφιακή ζωή.

