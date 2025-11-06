ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Η Δούκισσα του Σάσσεξ επιστρέφει στον ρόλο της ηθοποιού έπειτα από 8 χρόνια απουσίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη Facebook Twitter
Η Μέγκαν Μαρκλ/Φωτογραφία: X
0

Ύστερα από οκτώ χρόνια απουσίας από την υποκριτική σε κινηματογράφο και τηλεόραση, η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει με μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν οι Λίλι Κόλινς και Μπρι Λάρσον, όπως επιβεβαίωσε πηγή στο περιοδικό PEOPLE την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Την είδηση δημοσίευσε πρώτη η Sun, μετά την εμφάνιση της Δούκισσας του Σάσσεξ στα γυρίσματα της ταινίας «Close Personal Friends» στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια.

«Η Μέγκαν βρέθηκε σήμερα στο πλατό», δήλωσε η πηγή στο PEOPLE, προσθέτοντας ότι έχει έναν μικρό ρόλο στο πρότζεκτ.

«Φαινόταν πολύ χαλαρή και ευτυχισμένη», συνέχισε. «Συστήθηκε σε όλους, ήταν γλυκιά και πολύ προσιτή». Πηγή του στούντιο είπε στη Sun ότι η επιστροφή της Μέγκαν είναι μια «τεράστια στιγμή» για εκείνη.

«Είναι ο τρόπος της να δοκιμάσει προσεκτικά τα 'νερά' και να δει αν της αρέσει ξανά η εμπειρία του πλατό», ανέφερε η πηγή. «Όλοι όσοι συμμετέχουν είναι ενθουσιασμένοι και έχουν δεσμευτεί να κρατήσουν μυστική τη συμμετοχή της».

Η ταινία Close Personal Friends περιλαμβάνει επίσης τους Τζακ Κουέιντ και Χένρι Γκόλντινγκ, ενώ, σύμφωνα με το Hollywood Reporter, σκηνοθετείται από τον Τζέισον Όρλεϊ (Big Time Adolescence).

Η υπόθεση εστιάζει σε ένα ζευγάρι που γνωρίζει ένα διάσημο ζευγάρι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο και συνεχίστηκαν στην Καλιφόρνια.

Η Μέγκαν και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάρι, μετακόμισαν στη Σάντα Μπάρμπαρα το 2020, όταν αποσύρθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί εξακολουθούν να ζουν με τα δυο τους παιδιά, τον πρίγκιπα Άρτσι, 6 ετών, και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 4 ετών.

Η Μέγκαν έγινε γνωστή από τη δημοφιλή σειρά «Suits», όπου πρωταγωνίστησε μέχρι το 2018 - τη χρονιά που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι. Είχε σταματήσει τα γυρίσματα το 2017, μετά τον αρραβώνα τους, και το τελευταίο της επεισόδιο προβλήθηκε τον Απρίλιο του 2018.

Έκτοτε, έχει εμφανιστεί μόνο σε ντοκιμαντέρ και ριάλιτι, όπως το With Love, Meghan. Τον Μάρτιο, σε συνέντευξή της στο PEOPLE, δήλωσε ότι η συμμετοχή της στη σειρά του Netflix την έβγαλε «έξω από το comfort zone της», σε σχέση με τα επτά χρόνια που είχε περάσει στο Suits.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Miss Universe 2025: Στέλεχος της διοργάνωσης αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό

Διεθνή / Miss Universe 2025: Εκπρόσωπος της διοργάνωσης αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό

Η Fatima Bosch αντιμετώπισε μια ιδιαίτερα αγενή συμπεριφορά από τον 60χρονο Nawat Itsaragrisil, ο οποίος την επέπληξε δημόσια με τον ισχυρισμό ότι η διαγωνιζόμενη δεν ανήρτησε προωθητικό περιεχόμενο στα social media
LIFO NEWSROOM
Κλαούντια Σέινμπαουμ: Θα κινηθεί νομικά απέναντι στον άνδρα που την παρενόχλησε σε δημόσια εμφάνισή της

Διεθνή / Κλαούντια Σέινμπαουμ: Θα κινηθεί νομικά απέναντι στον άνδρα που την παρενόχλησε σε δημόσια εμφάνισή της

«Aν δεν υποβάλω μήνυση, τι θα συμβεί με τις υπόλοιπες Μεξικανές γυναίκες; Αν το κάνουν αυτό στην πρόεδρο, τι θα γίνει με όλες τις άλλες;», δήλωσε η πρόεδρος του Μεξικού
LIFO NEWSROOM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ ΦΡΑΝΚΟ

Διεθνή / Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας εξομολογείται τον «βαθύ σεβασμό» του για τον Φράνκο

Στα απομνημονεύματά του, ο έκπτωτος βασιλιάς της Ισπανίας κατηγορεί επίσης τον γιο του, βασιλιά Φελίπε, για εγκατάλειψη - «Είμαι ο μόνος Ισπανός που δεν έχει σύνταξη, μετά από σαράντα χρόνια υπηρεσίας» γράφει
LIFO NEWSROOM
ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΙΣΡΑΗΛ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΧΑΜΑΣ

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Ισραηλινός υπουργός καλεί τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ - «Είναι υποστηρικτής της Χαμάς»

Τους τελευταίους μήνες ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει μιλήσει πολλές φορές κατά του αντισημιτισμού, καταγγέλλοντας παράλληλα την ισλαμοφοβία της οποίας υπήρξε θύμα
LIFO NEWSROOM
 
 