Μέγκαν Μάρκλ: Ο πατέρας της είναι εγκλωβισμένος μετά τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Βρίσκεται εγκλωβισμένος στον 19ο όροφο μιας πολυκατοικίας - Η ετεροθαλής αδελφή της έκανε γνωστή την είδηση στα social media

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. Μέγκαν Μάρκλ / EPA
Εγκλωβισμένος στις Φιλιππίνες είναι ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, μετά τον φονικό σεισμό των 6,9 Ρίχτερ.

Την είδηση έκανε γνωστή η ετεροθαλής αδελφή της Μέγκαν Μαρκλ, Σαμάνθα, με την οποία η δούκισσα του Σάσσεξ δεν έχει καμία επαφή, μέσω ανάρτησης στα social media.

Ο 80χρονος Τόμας Μάρκλ, με τον οποίο η Μέγκαν δεν έχει επίσης επαφές, μετακόμισε νωρίτερα φέτος στις Φιλιππίνες, όπου ζει υπό τη φροντίδα του γιου του και επίσης ετεροθαλούς αδελφού της.

Ο ισχυρός σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σεμπού, όπου διαμένει ο Τόμας Μαρκλ και εγκλωβίστηκε στο διαμέρισμά του, στον 19ο όροφο μιας πολυκατοικίας, χωρίς να μπορεί να μετακινηθεί.

«Ο πατέρας μου είναι εγκλωβισμένος στον 19ο όροφο ενός κτιρίου στις Φιλιππίνες μετά από έναν τεράστιο σεισμό. Δεν μπορεί να περπατήσει και είναι παγιδευμένος», ανέφερε η Σαμάνθα αρχικά στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μας ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον πατέρα μου. Σας ευχαριστώ. Από σήμερα είναι καλά και κάνει σχέδια να φύγει από αυτό το κτίριο. Προς το παρόν φαίνεται να είναι ασφαλείς, και ελπίζουμε να μην υπάρξουν σοβαροί μετασεισμοί. Λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην παγιδευτεί ξανά σε παρόμοια κατάσταση. Ο Θεός να σας ευλογεί και να είστε όλοι ασφαλείς!», έγραψε στη συνέχεια σε δεύτερη ανάρτησή της.

