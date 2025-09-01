ΔΙΕΘΝΗ
Μέγκαν Μάρκλ: «Δεν ήμουν πραγματικά εγώ» - Αυτός είναι ο κανόνας που μισούσε στο παλάτι

«Αυτή τη στιγμή, δεν αισθάνομαι ότι χρειάζεται να αποδείξω τίποτα» ξεκαθαρίζει πλέον η 44χρονη δούκισσα του Σάσσεξ

Φωτ. αρχείου Μέγκαν Μάρκλ / EPA
Άκρως αποκαλυπτική ήταν κατά τη διάρκεια της νέας συνέντευξης της, η Μέγκαν Μάρκλ.

Μετά την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «With Love, Meghan» στο Netflix, η Μέγκαν Μάρκλ προχώρησε σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην εκπομπή The Circuit.

Εκεί η δούκισσα του Σάσσεξ μίλησε ανοιχτά για τη σημασία που έχει για εκείνη η αυθεντικότητα, αποκαλύπτοντας πως την περίοδο που βρισκόταν στο παλάτι -πριν αφήσει τα βασιλικά της καθήκοντα με τον πρίγκιπα Χάρι και μετακομίσουν στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια- δεν ένιωθε ο εαυτός της.

«Ήταν διαφορετικά πριν από μερικά χρόνια, δεν μπορούσα να είμαι τόσο εκφραστική» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα εξομολογήθηκε και για τον κανόνα που μισούσε κατά την παραμονή της στο παλάτι.

«Έπρεπε να φοράω συνέχεια μπεζ καλσόν, αυτό δεν ήμουν πραγματικά εγώ. Αυτό μου φαινόταν κάπως μη αυθεντικό, είναι ένα χαζό παράδειγμα, αλλά είναι ενδεικτικό: όταν μπορείς να ντύνεσαι όπως θέλεις, να λες αυτά που είναι αληθινά και να εμφανίζεσαι σε έναν χώρο με έναν φυσικό και αυθεντικό τρόπο, τότε νιώθεις άνετα με τον εαυτό σου» δήλωσε.

«Αυτή τη στιγμή, δεν αισθάνομαι ότι χρειάζεται να αποδείξω τίποτα», ξεκαθάρισε η 44χρονη.

Με πληροφορίες από PEOPLE

