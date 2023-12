Η κυβέρνηση της Ινδίας κατηγορείται πως κατασκόπευε δημοσιογράφους με το λογισμό Pegasus

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησαν η Διεθνής Αμνηστία και η Washington Post κατά της κυβέρνησης της Ινδίας, την οποία κατηγορούν πως στόχευσε πρόσφατα δημοσιογράφους υψηλού προφίλ με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus.

Αναλυτικότερα, όπως καταγγέλλουν η Διεθνής Αμνηστία και η Washington Post σε κοινή έρευνά τους που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα η ινδική κυβέρνηση έβαλε πρόσφατα στο στόχαστρο δημοσιογράφους με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus, «Ολοένα περισσότερο, δημοσιογράφοι στην Ινδία βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή της παράνομης παρακολούθησης απλά επειδή κάνουν τη δουλειά τους, όπως με άλλα εργαλεία καταστολής, όπως η φυλάκιση δυνάμει δρακόντειων νόμων, ή εκστρατείες δυσφήμισης, παρενόχλησης, εκφοβισμού», επισήμανε ο ιρλανδός ειδικός Ντόνκα Ο Κέιλ, επικεφαλής του Security Lab της Αμνηστίας.

Η έρευνα αναδεικνύει τις υποθέσεις των δημοσιογράφων Σιντάρτ Βαραντάρτζαν (The Wire) και Άναντ Μάνγκναλε (The Organized Crime and Corruption Reporting Project): ανάλυση των τηλεφωνικών συσκευών τους —χρησιμοποιούν iPhones— αποκάλυψε την παρουσία του Pegasus. Η πιο πρόσφατη επίθεση έγινε τον Οκτώβριο του 2023 στην περίπτωση του Σιντάρτ Βαραντάρτζαν, που είχε ήδη γίνει στόχος παρακολούθησης το 2018 με το ίδιο λογισμικό, αναφέρει η ΜΚΟ.

Ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τον Νοέμβριο ότι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας της χώρας διενεργούν έρευνα για καταγγελίες περί υποκλοπών από πολιτικούς της αντιπολίτευσης, που έλαβαν προειδοποίηση της Apple για «επιθέσεις για λογαριασμό του κράτους». Το 2021, 17 διεθνή ΜΜΕ αποκάλυψαν ότι το λογισμικό Pegasus της ισραηλινής εταιρείας NSO χρησιμοποιείται για να κατασκοπεύονται μέσω των τηλεφώνων τους πολιτικοί, δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση της Ινδίας κατηγορήθηκε εκείνη τη χρονιά πως χρησιμοποιούσε το Pegasus προκειμένου να κατασκοπεύει πολιτικούς αντιπάλους της, ακτιβιστές και δημοσιογράφους. Διέψευσε την κατηγορία.

India's government has targeted high-profile journalists with Pegasus spyware, an Amnesty International and Washington Post joint investigation says.



