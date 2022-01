Η Κριστίν Ντέιβις ρωτήθηκε αν τα παιδιά της — ο γιος Wilson, 3, και η κόρη Gemma Rose, 10 ετών— έχουν δει ποτέ το «Sex & The City» ή το νέο «And Just Like That».

Η 56χρονη ηθοποιός, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή The Kelly Clarkson Show, θυμήθηκε μια φορά όταν κάποιος δίπλα της σε μια πτήση έβλεπε μια σκηνή του SATC και η κόρη της το αντιλήφθηκε.

Αν και είπε ότι ήταν «λίγο τρομακτικό» να συζητήσει τότε μαζί της την σειρά, εξήγησε πως πλέον είναι πιο ανοιχτή στο να την παρακολουθήσουν τα παιδιά της όταν μεγαλώσουν λίγο ακόμη.

«Τώρα που είναι μεγαλύτερη και εκτίθεται από τους φίλους της σε όλα αυτά τα πράγματα, παρόλο που είμαι πολύ αυστηρή… σκέφτομαι ότι θα το χρησιμοποιήσω ως εργαλείο διδασκαλίας», είπε η Ντέιβις.

«Δεν θέλω να ντρέπεται. Θέλω να μου μιλάει. Είμαι ανύπαντρη μητέρα, είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να συνεχίσουν να μου μιλάνε», πρόσθεσε. «Ξέρεις, το Sex and the City είναι τύπου εκπαιδευτικό… για αργότερα».

Η Κριστίν Ντέιβις έχει πει πως θέλει με τα παιδιά της να συζητάνε ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Τον Ιούλιο του 2020 είχε αναφερθεί σε μια κουβέντα που είχε με τα παιδιά της σχετικά με τις διαμαρτυρίες για τη φυλετική και την αστυνομική βία μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

«Θέλω απλώς να ξέρουν τι συμβαίνει γιατί δεν είναι κάτι για το οποίο δεν μπορείς να μιλήσεις», είπε. «Ελπίζω όλοι σκέφτονται έτσι γιατί είναι κάτι με το οποίο παλεύουμε ως χώρα, ως κοινωνία».

Η ηθοποιός ήθελε επίσης «να είναι ξεκάθαρη» ότι ως μητέρα δύο μαύρων παιδιών, αγωνίζεται απέναντι «στη στάση της χώρας μας», σημειώνοντας ότι η σχέση με τα δικά της παιδιά είναι «καταπληκτική».

Η Κριστίν Ντέιβις υιοθέτησε την Gemma το 2011 και τον Wilson το 2018. Στο παρελθόν είχε πει πως η υιοθεσία ήταν πάντα μια επιλογή για εκείνη, όπως ήταν και για την Σάρλοτ από το Sex and the City.

«Σου λένε ότι όταν [το παιδί σου] έρθει για πρώτη φορά, θα πρέπει να το σκεφτείς σαν babysitting σε περίπτωση που η βιολογική μαμά αλλάξει γνώμη», είχε πει το 2012. «Κάθε πολιτεία είναι διαφορετική, αλλά στην Καλιφόρνια είναι 48 ώρες. Οπότε προσπαθείς να σκεφτείς ότι είσαι μπέιμπι σίτερ αλλά αυτό είναι κάπως αδύνατο!».