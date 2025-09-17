Η Κομισιόν προτείνει αναστολή της εμπορικής συμφωνίας με Ισραήλ και κυρώσεις σε Μπεν Γκβιρ και Σμότριτς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη την αναστολή των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου για τα ισραηλινά προϊόντα λόγω του πολέμου στη Γάζα, παρόλο που το μέτρο δεν έχει προς το παρόν επαρκή υποστήριξη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εγκριθεί.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, πρότεινε επίσης ένα πακέτο κυρώσεων κατά δύο ισραηλινών υπουργών, καθώς και κατά βίαιων εποίκων και μελών της Χαμάς.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι δύο υπουργοί για τους οποίους προτείνονται κυρώσεις είναι ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπουργό Οικονομικών.

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής, ο στόχος δεν είναι να τιμωρηθεί το Ισραήλ. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Τα δεινά πρέπει να σταματήσουν και όλοι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι» είπε η Κάλας.

Σε συνέντευξή της στο Euronews, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, είχε επ[ιβεβαιώσει χτες τη στρατηγική να ανασταλούν οι διατάξεις εμπορίου στη Συμφωνία Σύνδεσης Ισραήλ-ΕΕ. Το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ ανήλθε σε 42,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, και η προνομιακή μεταχείριση αφορά περίπου το 37% αυτού του ποσού, επιβεβαίωσε η Κάλας. «Άρα είναι ένα σημαντικό ποσό, και όταν πρόκειται για την προνομιακή μεταχείριση, το 37% αυτού του εμπορίου απολαμβάνει πραγματικά αυτήν την προνομιακή μεταχείριση», είπε η Κάλας στο Euronews. «Οπότε σίγουρα αυτό το βήμα θα έχει υψηλό κόστος για το Ισραήλ», δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε για πρώτη φορά την πρόθεση να στοχεύσουν το ισραηλινό εμπόριο με την ΕΕ στην ομιλία της για την Κατάσταση της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα. Η Επιτροπή αναμένεται να συμφωνήσει επίσημα στις προτάσεις την Τετάρτη. Το θέμα πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των κρατών-μελών με ειδική πλειοψηφία, πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον μία από τις μεγαλύτερες χώρες – η Γερμανία ή η Ιταλία – θα πρέπει να υποστηρίξει την πρόταση για να επιτευχθεί η επιτυχία. Μέχρι στιγμής, και οι δύο χώρες έχουν μπλοκάρει όλες τις προτάσεις σε επίπεδο ΕΕ που στοχεύουν να πιέσουν το Ισραήλ να αλλάξει πορεία στον πόλεμο.

Η Κάλας δήλωσε ότι εάν οι χώρες που μπλοκάρουν την πρόοδο των μέτρων διαφωνούν με το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι, θα πρέπει να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις, ειδικά αν αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι «ανυπόφορη». «Η ερώτηση που θέσατε είναι πολύ σωστή. Θα περάσει στο (Ευρωπαϊκό) Συμβούλιο;» είπε η Κάλας. «Είχαμε πολύ εντατικές συζητήσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για αυτό», είπε η Κάλας για το μπλοκάρισμα σε επίπεδο ΕΕ. «Η ερώτησή μου προς όλους τους συνομιλητές, γιατί δεν είναι μόνο η Γερμανία, ήταν ότι αν συμφωνείτε με τη διάγνωση ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή, η κατάσταση είναι καταστροφική και ανυπόφορη, τότε η ερώτηση είναι, τι κάνουμε γι' αυτό;» «Αν δεν υποστηρίζετε αυτά τα μέτρα, τότε ποια μέτρα μπορείτε να υποστηρίξετε; Φέρτε εναλλακτικές λύσεις», κατέληξε η Κάλας.