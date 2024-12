Η Κάρλα Μπρούνι έκανε την πιο εντυπωσιακή εμφάνιση στα θυρανοίξια της Παναγίας των Παρισίων

Η Κάρλα Μπρούνι, πρώην τοπ μόντελ και πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, ξεχώρισε με την κομψή της εμφάνιση στην λαμπερή τελετή επαναλειτουργίας της Παναγίας των Παρισίων, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου.

Αν και στα θυρανοίξια της Νοτρ Νταμ το παρών έδωσαν πολλές εστεμμένες και Πρώτες Κυρίες, πρώην και νυν, μεταξύ των οποίων η βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου και η Μεγάλη Δούκισσα Μαρία Τερέζα του Λουξεμβούργου, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν με την κόρη της Άσλεϊ αλλά και η πάντα κομψή Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και τα σχετικά δημοσιεύματα στον γαλλικό Τύπο «ψήφισαν» ως πιο κομψή γυναικεία παρουσία την σύζυγο του Νικολά Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι.

Η 57χρονη Κάρλα Μπρούνι, στην τελετή επαναλειτουργίας της Νοτρ Νταμ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με γκρι φόρεμα -παλτό με λεπτή μαύρη ζώνη, μια δημιουργία του οίκου Dior δια χειρός του σχεδιαστή μόδας Τζον Γκαλιάνο. Η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρο δαντελένιο καλσόν, μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες Louboutin και μαύρη τσάντα Lady Dior από δέρμα πύθωνα.

