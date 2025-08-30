Ινδία: Σου φέρνουμε στο σπίτι ό,τι θες, πριν προλάβεις να βράσεις ένα αυγό

Λίγα χιλιόμετρα μακριά από τις πολυσύχναστες, λαβυρινθώδεις αγορές του Παλαιού Δελχί — όπου οι έμποροι πωλούν μπαχαρικά και υφάσματα εδώ και αιώνες — μια ήσυχη περιοχή με χαμηλές αποθήκες σφύζει από μια ριζικά διαφορετική μορφή εμπορίου. Εδώ, η Ινδία πραγματοποιεί ένα από τα πιο τολμηρά εγχειρήματα στο σύγχρονο λιανικό εμπόριο: την παράδοση σχεδόν οποιουδήποτε προϊόντος στην πόρτα σας πριν προλάβετε να βράσετε ένα αυγό.

Η επανάσταση του στιγμιαίου εμπορίου στην Ινδία κερδίζει εξαιρετικά γρήγορα έδαφος, τροφοδοτούμενη από την αυξανόμενη ζήτηση, τον εντεινόμενο ανταγωνισμό και τα δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδυτικά κεφάλαια από όλο τον κόσμο. Νεοσύστατες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται την Amazon.com Inc. και την Flipkart, που υποστηρίζεται από την Walmart Inc., για να καλύψουν τις πόλεις της χώρας με μικρές, τοπικές αποθήκες και διανομείς — υποσχόμενες τρόφιμα, ηλεκτρονικά είδη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και χρυσά νομίσματα σε λιγότερο από 10 λεπτά.

Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτέλεσε μια επένδυση που απαιτεί τεράστιες ποσότητες χρημάτων και έχει αποτύχει σε σχεδόν όλες τις άλλες μεγάλες αγορές. Ωστόσο, οι επενδυτές πιστεύουν ότι η Ινδία θα είναι διαφορετική. Με πυκνοκατοικημένες πόλεις, χαμηλό κόστος εργασίας και μια ανερχόμενη τάξη περισσότερων από 730 εκατομμυρίων καταναλωτών της Γενιάς Ζ που είναι εξοικειωμένοι με τις άμεσες υπηρεσίες, η χώρα μπορεί να είναι το μοναδικό μέρος όπου η παράδοση σε 10 λεπτά μπορεί τελικά να λειτουργήσει σε μεγάλη κλίμακα.

Η SoftBank Group Corp., η Temasek Holdings Pte. και η Tencent Holdings Ltd. είναι μεταξύ των παγκόσμιων επενδυτών — πολλοί από τους οποίους είδαν παρόμοια μοντέλα να καταρρέουν στις ΗΠΑ και την Ευρώπη — που επενδύουν δισεκατομμύρια στην κούρσα του στιγμιαίου εμπορίου της Ινδίας.

Σύμφωνα με την Bloomberg Intelligence, η αγορά αναμένεται να εκτοξευθεί στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις έως το 2035, από 6 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα.

Αυτό θα την καθιστούσε σχεδόν το ένα πέμπτο των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου της χώρας, από μόλις 5% σήμερα.

Ορισμένοι διαρθρωτικοί παράγοντες εξηγούν την αισιοδοξία και το γιατί η Ινδία θα μπορούσε να πετύχει εκεί όπου άλλοι απέτυχαν. Η ταχεία μετάβαση στις ψηφιακές πληρωμές, που τροφοδοτείται από προσιτά smartphone και ιδιαίτερα φθηνά δεδομένα, σε συνδυασμό με τα τεράστια κενά στην παραδοσιακή υποδομή λιανικής πώλησης, καθιστούν τη χώρα μοναδικά κατάλληλη για παράδοση σε 10 λεπτά. Σχεδόν 890 εκατομμύρια Ινδοί είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο ένας ολοένα αυξανόμενος πληθυσμός ψωνίζει, πληρώνει και περιμένει να παραλάβει τα αγαθά του.Σε μια χώρα όπου η γρήγορη άφιξη ασθενοφόρου μπορεί να μοιάζει με θαύμα και η αποστολή ταχυδρομείου μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, η ιδέα ότι μπορείς να παραγγείλεις αυγά, παγωτό ή ένα iPhone σε λιγότερο από 10 λεπτά αγγίζει τα όρια του παραλόγου. Και όμως, το μέτρο λειτουργεί — επειδή η Ινδία είναι βαθιά δικτυωμένη για την παροχή υπηρεσιών.

Με 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους, η οικιακή βοήθεια είναι συνηθισμένη ακόμη και σε μεσοαστικές οικογένειες, κάτι που δεν αντανακλά πολυτέλεια, αλλά την τεράστια δεξαμενή εργατικού δυναμικού της χώρας και το βαθύ οικονομικό χάσμα. Η ίδια δυναμική έχει διαμορφώσει από καιρό και το εμπόριο: για δεκαετίες, τα μικρά καταστήματα στέλνουν αγόρια να περιπλανιούνται στις γειτονιές με παραγγελίες που έχουν γίνει μέσω αναλογικών τηλεφώνων. Στο επίκεντρο του μοντέλου βρίσκεται ένα υπερ-αποτελεσματικό δίκτυο αποθηκών — μικρές αποθήκες στρατηγικά τοποθετημένες για να εκπληρώνουν παραγγελίες σε ακτίνα δύο μιλίων. Δημοφιλή προϊόντα όπως πατατάκια και κρεμμύδια βρίσκονται κοντά στην είσοδο, ενώ τα πιο ογκώδη και λιγότερο συχνά αγοραζόμενα προϊόντα — κλιματιστικά, ηλεκτρικές κουζίνες — βρίσκονται στα ράφια πιο πίσω.

Η Ινδία δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει τις υποσχέσεις και τις παγίδες του ταχύρρυθμου εμπορίου. Η Rappi Inc. με έδρα την Κολομβία ξεχωρίζει ως μια σπάνια επιτυχία εκτός Ινδίας, με την υπηρεσία Turbo να προσφέρει παράδοση ειδών παντοπωλείου σε 10 λεπτά σε τουλάχιστον επτά χώρες της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων του Μεξικού, της Βραζιλίας και της Χιλής. Οι αναλυτές αποδίδουν την επιτυχία σε παρόμοιες δυναμικές: χαμηλό κόστος εργασίας, αστική πυκνότητα και μια αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία.

Με στοιχεία από το Buisiness Insider