Η Χαμάς θα παραδώσει τέσσερα πτώματα, ανάμεσά τους παιδιά 2 και 5 ετών

Έξι Ισραηλινοί όμηροι πρόκειται να απελευθερωθούν το Σάββατο, μετά τον επαναπατρισμό, αύριο πτωμάτων τεσσάρων ομήρων, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, εκείνα των δυο τελευταίων παιδιών που κρατούσε.

Η οικογένεια των 5 ετών Αριέλ, 2 ετών Κφιρ και της μητέρας τους, της Σίρι Μπίμπας, ανακοίνωσε, πως δεν έχει λάβει καμιά «επίσημη επιβεβαίωση» πως έχουν αποβιώσει.

Σε ανακοίνωσή τη, η Χαμάς γνωστοποίησε την απόφασή της «να παραδώσει τέσσερα πτώματα» αύριο Πέμπτη, «ανάμεσα στα οποία (αυτά) της οικογένειας Μπίμπας», σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση των Παλαιστινίων κρατουμένων, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι θα παραληφθούν τέσσερα πτώματα αύριο, πριν από την απελευθέρωση έξι ομήρων στη ζωή το Σάββατο.

Η οικογένεια Μπίμπας απήχθη κατά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, στο κιμπούτς Νιρ Οζ, Ο πατέρας των παιδιών, Γιαρντέν Μπίμπας κρατείτο χωριστά και αφέθηκε ελεύθερος την 1η Φεβρουαρίου. Έκτοτε, η τύχη των γιων του αγνοείτο για μήνες.

Shiri Bibas and her young sons were torn from their home on October 7 and taken alive to Gaza.



Ask yourselves what sort of monsters abduct a mother with her babies? Why is this evil tolerated?? pic.twitter.com/qxmv70NDP3