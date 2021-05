Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες πιο βαθιά στο Ισραήλ, μετά τη δέσμευση του υπουργού Άμυνας ότι θα συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα μέχρι να επιτευχθεί η «απόλυτη ησυχία».

Χιλιάδες Ισραηλινοί έσπευσαν στα καταφύγια τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ, αλλά και στην κοιλάδα Ισραέλ, στον βορρά, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά την κλιμάκωση της έντασης, σύμφωνα με τον στρατό της χώρας.

«Όλο το Ισραήλ είναι υπό επίθεση. Είναι μια πολύ τρομακτική κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μάργκο Αρόνοβιτς, 26χρονη φοιτήτρια στο Τελ Αβίβ.

Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Από τη Δευτέρα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα, σκοτώνοντας τέσσερις υψηλόβαθμους διοικητές της Χαμάς και δεκάδες άλλα στελέχη της. Δύο ψηλά κτίρια, με διαμερίσματα και γραφεία, στη Γάζα μπήκαν στο στόχαστρο.





Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά την κλιμάκωση της έντασης τη Δευτέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα. Επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ.

Η δημοσιογράφος του Al Jazeera Γιούμνα Αλ Σαγιέντ έδινε live ανταπόκριση από τη Γάζα, την ώρα που ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε κτίριο που ήταν κοντά της. Πρόκειται για κτίριο στο οποίο βρίσκονταν γραφεία επιχειρήσεων και του δορυφορικού καναλιού της Χαμάς και βρισκόταν σε πολυσύχναστο δρόμο της Γάζας.

Μπάιντεν: Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί



Οι νέες αεροπορικές επιθέσεις και εκτοξεύσεις ρουκετών ήρθαν μετά τη συνομιλία του Τζο Μπάιντεν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα τερματιστεί η κλιμάκωση.

«Η προσδοκία και ελπίδα μου είναι ότι αυτό θα τελειώσει σύντομα, αλλά το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί», δήλωσε ο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις με ρουκέτες από τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξη για την ασφάλεια του Ισραήλ και το νόμιμο δικαίωμα της χώρας να αμυνθεί και να υπερασπιστεί τους πολίτες της, προστατεύοντας αμάχους.Επίσης εξέφρασε τη στήριξη της Ουάσινγκτον για την εξεύρεση «μονοπατιού» που θα οδηγήσει στην επίτευξη βιώσιμης ηρεμίας. Εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση ότι η Ιερουσαλήμ πρέπει να είναι ένας τόπος ειρήνης.

Ο Νετανιάχου δήλωσε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί «για να πλήξει τις στρατιωτικές ικανότητες της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων που είναι δραστήριες στη Λωρίδα της Γάζας».

«Δεν προετοιμαζόμαστε για κατάπαυση πυρός»

Εν μέσω αναφορών ότι Αιγύπτιοι μεσολαβητές προσπαθούν να πετύχουν μια συμφωνία για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς δήλωσε: «Το Ισραήλ δεν προετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ημερομηνία τερματισμού της επιχείρησης. Μόνο όταν πετύχουμε την απόλυτη ησυχία θα μπορούμε να μιλήσουμε για ηρεμία».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, καταδίκασε τις επιθέσεις με ρουκέτες κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς και τόνισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης.

«Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου για την απώλεια ζωών. Τόνισα την ανάγκη να τερματιστούν οι επιθέσεις με ρουκέτες και να αποκλιμακωθεί η ένταση», έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, μετά τη συνομιλία του με τον Αμπάς.

«Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι δικαιούνται εξίσου μέτρα για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την ευημερία», ανέφερε ακόμη ο Μπλίνκεν.

Israelis and Palestinians deserve equal measures of freedom, dignity, security, and prosperity.