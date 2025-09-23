Η χαλασμένη σκάλα και η βλάβη στο autocue: Τα απρόοπτα του Τραμπ στον ΟΗΕ

Δύο απρόοπτα σημάδεψαν την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την Τρίτη. Η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε ξαφνικά τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του Μελάνια ανέβαιναν, ενώ λίγη ώρα αργότερα, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, χάλασε το autocue (τηλεοπτικό προτρόμπτερ).

Το προεδρικό ζεύγος έφτασε χέρι-χέρι στο κτίριο του ΟΗΕ, με τη Μελάνια Τραμπ ντυμένη στα λευκά και τον πρόεδρο να ανταποκρίνεται χαμογελαστά στα φλας των φωτογράφων. Λίγα βήματα αργότερα όμως η κυλιόμενη σκάλα ακινητοποιήθηκε, αναγκάζοντας τους δύο να συνεχίσουν με τα πόδια, ενώ οι συνεργάτες τους επέλεξαν τις κανονικές σκάλες.

Στη συνέχεια, παίρνοντας τον λόγο στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, ο Τραμπ βρέθηκε αντιμέτωπος με δεύτερη αναποδιά: το autocue έπαψε να λειτουργεί από το πρώτο λεπτό. «Δεν με πειράζει να μιλήσω χωρίς προτρόμπτερ, γιατί απλώς δεν δουλεύει», είπε στους ηγέτες του κόσμου, για να προσθέσει με χιούμορ: «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος το χειρίζεται έχει μεγάλο πρόβλημα». Λίγο αργότερα κατέφυγε στις χειρόγραφες σημειώσεις του. «Αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τον ΟΗΕ: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και ένα χαλασμένο autocue. Ευχαριστώ πολύ», σχολίασε.

Σκληρή επίθεση σε μετανάστευση και κλιματική αλλαγή

Πέρα όμως από τις τεχνικές δυσλειτουργίες, η ομιλία του Αμερικανού προέδρου ξεχώρισε για την επιθετική ρητορική της. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση «καταστρέφει την Ευρώπη» και έκανε ειδική αναφορά στην Ελλάδα, επικαλούμενος ποσοστά αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές. Επέμεινε ότι «οι χώρες που θέλουν να είναι πολιτικά ορθές καταστρέφουν την κληρονομιά τους».

Στο κομμάτι της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, χαρακτήρισε την πράσινη μετάβαση «τη μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ στον κόσμο» και κάλεσε τις χώρες να εγκαταλείψουν τις ανανεώσιμες πηγές, τις οποίες χαρακτήρισε «αστείες» και «ασύμφορες».

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να επιτεθεί ευθέως και στον ίδιο τον ΟΗΕ, τον οποίο κατηγόρησε ότι περιορίζεται σε «άδεια λόγια» και «ισχυρά διατυπωμένες επιστολές» χωρίς να προσφέρει πραγματικές λύσεις.