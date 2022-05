Η Φραν Ντρέσερ πιστεύει πως ο καρκίνος της συνδέεται με τον βιασμό της

Η Φραν Ντρέσερ πιστεύει πως το στρες και το τραύμα του βιασμού της ήταν παράγοντες που οδήγησαν στην διάγνωση καρκίνου 15 χρόνια αργότερα.

Η ηθοποιός, που έπεσε θύμα βιασμού υπό την απειλή όπλου, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι της, το 1985, είπε στο Page Six ότι πιστεύει πως το εξασθενημένο ανοσοποιητικό της σύστημα επειδή δεν επεξεργάστηκε τον βιασμό ήταν ένας από τους λόγους που κατέληξε να διαγνωστεί με καρκίνο το 2000.

«Βίωσα τραύμα ως θύμα βιασμού και για χρόνια δεν είχα ασχοληθεί σε βάθος σχετικά με το πώς με επηρέασε συναισθηματικά, απλώς συνέχισα κατά κάποιον τρόπο την ζωή μου», είπε στην παρουσίαση του βιβλίου «N is for The Nanny».

«Θεωρώ, πως δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι δεν διαχειρίστηκα τον βιασμό και κατέληξα με γυναικολογικό καρκίνο», πρόσθεσε.

Όλα τα έσοδα του "N is for The Nanny" θα πάνε στο Cancer Schmancer, που ίδρυσε το 2007.

Το 2000, η Φραν Ντρέσερ διαγνώστηκε με καρκίνο στη μήτρα και υποβλήθηκε άμεσα σε υστερεκτομή μετά από δυο χρόνια κακών διαγνώσεων από διάφορους γιατρούς. Όπως εξήγησε, πιστεύει ότι η έκθεση σε τοξικές ουσίες ήταν επίσης κάτι που της προκάλεσε καρκίνο.

«Πρέπει να αρχίσουμε πραγματικά να εξετάζουμε τι αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, γιατί το σώμα μας αντιδρά μέσα από χρόνιες ασθένειες», είπε.

Έγινε διάσημη από τον ρόλο της ως Φραν Φάιν στην τηλεοπτική σειρά "Τhe Nanny", για τον οποίο προτάθηκε για δύο Emmy και δύο Χρυσές Σφαίρες.

Η περιπέτεια της υγείας της έκανε την 65χρονη σήμερα ηθοποιό, που έγινε διάσημη μέσα από την τηλεοπτική σειρά «The Nanny», να ιδρύσει την μη κερδοσκοπική οργάνωση Cancer Schmancer, το 2007, αφιερωμένη σε καρκινοπαθείς γυναίκες.

«Πάθος και σκοπός της ζωής μου είναι να προσπαθήσω να κάνω τους Αμερικανούς και ολόκληρο τον κόσμο, να αλλάξουν στάση. Να μην προσπαθούν απλώς να διορθώσουν και να εξαλείψουν τα συμπτώματα, αντιθέτως να αναρωτηθούν, "Τι κάνουμε στη ζωή μας που μας αρρωσταίνει;"», σημειώνει.

Και ένα από αυτά είναι η πεποίθησή της ότι «όλοι πρέπει να φύγουμε από την επιχείρηση χημικών», προσθέτοντας πως οι άνθρωποι πρέπει να το επιστρέψουν στις μέρες που τα συστατικά καλλιεργούνταν «στον κήπο της γιαγιάς».