ΗΠΑ - Κίνα: Συμφώνησαν σε εμπορικό πλαίσιο για σπάνιες γαίες και σόγια

Οι ΗΠΑ και η Κίνα κατέληξαν σήμερα σε προκαταρκτικό πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας που αφορά τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και τις αγορές αμερικανικής σόγιας, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων ενόψει της επικείμενης συνάντησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Η εξέλιξη αυτή, που επιβεβαιώθηκε από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και κινεζικά κρατικά μέσα, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά βήματα επαναδιαπραγματεύσεων των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη μετά από μήνες εμπορικών πιέσεων και δασμών εκατέρωθεν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, το Πεκίνο θα καθυστερήσει για τουλάχιστον έναν χρόνο την εφαρμογή νέου καθεστώτος εξαγωγικών αδειών για τις σπάνιες γαίες, κρίσιμα μέταλλα απαραίτητα για την παραγωγή κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρικών οχημάτων και οπλικών συστημάτων.

ΗΠΑ - Κίνα: Οι υποχρεώσεις του Πεκίνου

Ως προς τις «υποχρεώσεις» του Πεκίνου, η Κίνα θα αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές αμερικανικής σόγιας, μια κίνηση που στοχεύει στη στήριξη των αγροτικών περιοχών των ΗΠΑ, οι οποίες είχαν πληγεί από τον εμπορικό πόλεμο των προηγούμενων ετών. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η πρόοδος αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια πιο «ρεαλιστική» εμπορική σχέση, χωρίς όμως να αίρει πλήρως τις εκατέρωθεν επιφυλάξεις.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενης αβεβαιότητας στις σχέσεις των δύο δυνάμεων. Η Ουάσιγκτον είχε εκφράσει ανησυχίες για τον κινεζικό έλεγχο της αγοράς των σπάνιων γαιών, περισσότερο από το 70% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ το Πεκίνο είχε κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι «πολιτικοποιούν το εμπόριο πρώτων υλών».

Η συμβολική αξία της νέας συμφωνίας είναι μεγάλη: σηματοδοτεί την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια αποκλιμάκωσης μετά την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων σε κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς και τις απαντήσεις του Πεκίνου με περιορισμούς εξαγωγών κρίσιμων ορυκτών.

ΗΠΑ - Κίνα: Τα επόμενα βήματα

Η επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Σι, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα καθορίσει το μέλλον του πλαισίου. Παρότι οι δύο πλευρές αποφεύγουν προς το παρόν δεσμευτικές δηλώσεις, διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι «η συμφωνία αυτή είναι το πρώτο βήμα προς μια νέα φάση σταθερότητας».

Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, όπως η προστασία της τεχνολογικής πνευματικής ιδιοκτησίας, οι επιδοτήσεις και οι μη δασμολογικοί φραγμοί, τα οποία θα καθορίσουν αν το πλαίσιο θα μετατραπεί σε πραγματική εμπορική συμφωνία ή θα παραμείνει μια προσωρινή εκεχειρία.

Οι σπάνιες γαίες αποτελούν τη βάση για κρίσιμες τεχνολογίες του 21ου αιώνα, από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τις ανεμογεννήτριες έως τα κινητά τηλέφωνα και τα οπλικά συστήματα. Η πρόσβαση σε αυτές θεωρείται ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ και μοχλός στρατηγικής πίεσης για την Κίνα.

Η νέα συμφωνία, αν και εύθραυστη, δείχνει ότι οι δύο πλευρές επιδιώκουν να μειώσουν το ρίσκο μιας νέας εμπορικής κρίσης, ιδιαίτερα ενόψει των αμερικανικών εκλογών και των αναταράξεων στις παγκόσμιες αγορές.

Με πληροφορίες από France24