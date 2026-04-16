Γερμανία: Οι ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για ενδεχόμενη αποναρκοθέτηση στα Στενά του Ορμούζ

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να προχωρήσει στην συγκεκριμένη πρόταση αύριο, Παρασκευή

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας ετοιμάζονται για πιθανή συμμετοχή σε επιχείρηση αποναρκοθέτησης και θαλάσσιας αναγνώρισης στα Στενά του Ορμούζ, γράφει η Süddeutsche Zeitung, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να διατυπώσει τη συγκεκριμένη πρόταση αύριο, Παρασκευή, στο πλαίσιο της συνάντησης που θα έχει στο Παρίσι με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Τι έγινε γνωστό για τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας σε αποστολή αποναρκοθέτησης

Όπως επισημαίνει η SZ, η Bundeswehr διαθέτει δέκα εξειδικευμένα ναρκαλιευτικά MJ332 για τον εντοπισμό και την καταστροφή ναρκών.

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα συμβάλουν επίσης στη θαλάσσια αναγνώριση από τη στρατηγικά τοποθετημένη ναυτική βάση εφοδιασμού τους στο Τζιμπουτί, η οποία λειτουργεί από το 2002.

Στον σχεδιασμό πιθανών ενεργειών εξετάζεται επίσης η ελάφρυνση του βάρους των εταίρων του ΝΑΤΟ στον Βόρειο Ατλαντικό, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Για τη γερμανική συμμετοχή πάντως, ο καγκελάριος έχει κατ' επανάληψη θέσει ως προϋπόθεση τη διαρκή παύση των εχθροπραξιών και την οργάνωση διεθνούς αποστολής, με εντολή κατά προτίμηση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, για την ανάπτυξη γερμανικών δυνάμεων απαιτείται ειδική έγκριση από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της SZ, το Βερολίνο θεωρεί ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμμετέχουν στην αποστολή, αλλά όχι να ασκούν καθήκοντα διοίκησής της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

