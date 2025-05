Η επίθεση της Ινδίας στο Κασμίρ: Η «Επιχείρηση Sindoor» και το μήνυμα πίσω από το όνομα

Μια επικίνδυνη κλιμάκωση στις σχέσεις Ινδίας και Πακιστάν σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, καθώς η Ινδία εξαπέλυσε σειρά πυραυλικών επιθέσεων σε περιοχές του Πακιστάν και στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 26 ανθρώπων, μεταξύ αυτών και ενός τρίχρονου παιδιού.

Η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι ινδικοί πύραυλοι έπληξαν έξι πόλεις. Τέσσερις από αυτές βρίσκονται στην επαρχία Παντζάμπ — η πρώτη φορά από τον πόλεμο του 1971 που η Ινδία επιτίθεται στην πολυπληθέστερη πακιστανική επαρχία. Οι υπόλοιπες δύο περιοχές είναι οι Muzaffarabad και Kotli, στο Κασμίρ.

Η Ινδία ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση, με την ονομασία «Επιχείρηση Sindoor», στόχευσε εννέα θέσεις με «τρομοκρατικές υποδομές».

Η ονομασία της ινδικής στρατιωτικής επιχείρησης ως «Operation Sindoor» φέρει σημαντικό συμβολισμό, τόσο πολιτισμικό όσο και ψυχολογικό, που δεν είναι τυχαίος. Η λέξη «Sindoor» (ή «Sindur») αναφέρεται σε μία παραδοσιακή κόκκινη σκόνη που βάζουν οι Ινδές στο μέτωπό τους, ως ένδειξη γάμου, τιμής και δέσμευσης. Είναι βαθιά ριζωμένο πολιτιστικό σύμβολο στις ινδουιστικές κοινότητες και σχετίζεται με την προστασία, τη δύναμη, την πίστη και τη θυσία.

Η επιλογή αυτού του όρου για να χαρακτηρίσει μια στρατιωτική επιχείρηση ενάντια στο Πακιστάν δεν είναι τυχαία και αποκαλύπτει μια σειρά από στοχευμένα μηνύματα:

