ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ληστεία σε αποθήκη της Louis Vuitton στη Ρώμη: Έπεσαν με το αυτοκίνητο σε βιτρίνα

Η αξία των κλοπιμαίων από την αποθήκη καταστήματος της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης, δεν έχει υπολογιστεί ακόμη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΙΤΑΛΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ LOUIS VUITTON Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Διάρρηξη σε αποθήκη του πολυτελούς οίκου μόδας Louis Vuitton, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/11) στο κέντρο της Ρώμης, με τους τρεις δράστες να «μπαίνουν» στο κατάστημα χρησιμοποιώντας το όχημά τους.

Όπως έγινε γνωστό από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, λίγο μετά τη 01:30 το πρωί, μία ομάδα, περίπου, τριών ληστών διέρρηξε το κατάστημα της Louis Vuitton της οδού Μάριο ντε Φιόρι, λίγα μέτρα από την οδό Κοντόντι, έναν από τους πιο γνωστούς και εμπορικούς δρόμους της Ρώμης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις κουκουλοφόροι έριξαν το όχημά τους στη βιτρίνα, στη συνέχεια κατάφεραν να σηκώσουν το ρολό ασφαλείας και να μπουν στο κατάστημα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρπαξαν πανάκριβα είδη και εξαφανίστηκαν.

Αστυνομικοί και κλιμάκιο της εγκληματολογικής υπηρεσίας έφτασαν άμεσα στο σημείο, ξεκινώντας έρευνες για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της σπείρας. Η αξία των κλοπιμαίων δεν έχει υπολογιστεί ακόμη.

Οι αρχές εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η ληστεία να ήταν άρτια οργανωμένη και σχεδιασμένη σε κάθε της λεπτομέρεια.

Με πληροφορίες από ANSA

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΤΡΑΜΠ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διεθνή / «Τα γυρίζει» ο Τραμπ για τον Μαμντάνι: Τώρα λέει πως θα συναντηθεί με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης

Ο νέος δήμαρχος έχει δηλώσει πρόθυμος να συνεργαστεί με οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου, αν αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει τους Νεοϋορκέζους
LIFO NEWSROOM
Λωρίδα της Γάζας: Ψηφίζεται σήμερα η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ

Διεθνή / Λωρίδα της Γάζας: Ψηφίζεται σήμερα η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ

Tο πιο πρόσφατο κείμενο του αμερικανικού σχεδίου αναφέρεται για πρώτη φορά σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, κάτι στο οποίο εξακολουθεί να αντιτίθεται το Ισραήλ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ

Διεθνή / Ο Τραμπ ζητά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν γιατί «δεν έχει τίποτα να κρύψει»

«Κανείς δεν νοιαζόταν για τον Τζέφρι Έπσταϊν όταν ήταν ζωντανός και, αν οι Δημοκρατικοί είχαν κάτι, θα το είχαν δημοσιεύσει», γράφει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος
LIFO NEWSROOM
Η Greenpeace καταγγέλλει «εντατικοποίηση» εμπορίου πυρηνικών υλικών μεταξύ Γαλλίας - Ρωσίας εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία

Διεθνή / Η Greenpeace καταγγέλλει «εντατικοποίηση» εμπορίου πυρηνικών υλικών μεταξύ Γαλλίας - Ρωσίας

«Δεν είναι παράνομο, αλλά είναι ανήθικο», δήλωσε η Πολίν Μπουαγιέ, αρμόδια για την πυρηνική ενέργεια και την ενεργειακή μετάβαση στο παράρτημα της Greenpeace στη Γαλλία
LIFO NEWSROOM
 
 