Πολυτεχνείο: Χιλιάδες κόσμου τίμησαν την επέτειο εξέγερσης με την πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία

Με την παρουσία δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών κορυφώθηκαν -με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία- οι τριήμερες εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 52 ετών από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, που σήμανε την πτώση της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών.

Πορείες μνήμης για το Πολυτεχνείο πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ το «παρών» έδωσαν φοιτητικές συλλογικότητες, πολιτικά κόμματα, ομάδες και πολίτες κάθε ηλικίας.

Υπενθυμίζεται πως στις 13:00 το μεσημέρι έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου, με την αιματοβαμμένη σημαία-σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα να ανοίγει και να οδεύει προς τον κύριο κορμό της πορείας. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε προσαγωγές, ενώ κατά τη διάρκεια της μεγάλης απογευματινής διαδήλωσης δεν καταγράφηκαν στιγμές έντασης ανάμεσα σε αστυνομία και διαδηλωτών.

Με κόκκινα γαρύφαλλα, παλαιστινιακές κεφίγιες, σημαίες, πλακάτ και πανό, δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν το απόγευμα μέχρι την αμερικανική πρεσβεία ενώ ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί στο κέντρο της πρωτεύουσας και ακολούθησαν τους διαδηλωτές καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας.

Στη μαζική διαδήλωση, η οποία εκτιμάται ότι ξεπέρασε σε συμμετοχή τις 20.000 άτομα, κυριάρχησαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και υπέρ του λαού της Παλαιστίνης.

