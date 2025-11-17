ΔΙΕΘΝΗ
Σαουδική Αραβία: Λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο - 45 νεκροί

Όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου ήταν Ινδοί προσκυνητές

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: X
Σαράντα πέντε Ινδοί προσκυνητές σκοτώθηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ατύχημα κοντά στη Μεδίνα στη Σαουδική Αραβία.

Το λεωφορείο μετέφερε 46 επιβάτες. Ένας άνδρας που επέζησε του ατυχήματος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε τοπικό νοσοκομείο.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς προέρχονταν από το Χαϊντεραμπάντ, που βρίσκεται στην πολιτεία Τελανγκάνα στα νότια της χώρας.

Οι προσκυνητές ταξίδευαν από τη Μέκκα, την ιερή πόλη του Ισλάμ, προς τη Μεδίνα όταν σημειώθηκε το ατύχημα, όπως ανέφερε η κυβέρνηση της Τελανγκάνα σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές το ατύχημα ενεπλάκη και ένα βυτιοφόρο πετρελαίου, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι είναι «βαθιά λυπημένος» από την είδηση του δυστυχήματος και ότι οι ινδικές αρχές βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με αξιωματούχους στη Σαουδική Αραβία.

«Η Πρεσβεία μας στο Ριάντ και το Προξενείο μας στην Τζέντα παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια», έγραψε.

Κέντρα υποστήριξης έχουν συσταθεί στην Τζέντα και στο Χαϊντεραμπάντ για να βοηθήσουν τις οικογένειες των θυμάτων.

Ο Asaduddin Owaisi, που εκπροσωπεί το Χαϊντεραμπάντ στο ινδικό κοινοβούλιο, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ότι ζήτησε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να βοηθήσει στην επιστροφή των σορών των θυμάτων στην Ινδία.

Ο Mohammed Tehseen, κάτοικος του Χαϊντεραμπάντ, είπε στο ANI ότι επτά συγγενείς του βρίσκονταν στο λεωφορείο. Ο κ. Tehseen ανέφερε ότι άκουσε τα νέα όταν τον κάλεσε ένας συγγενής του, ο Shoaib, που επέζησε του ατυχήματος και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από BBC

