Καιρός: Από απόψε ισχυρές καταιγίδες και βροχές με διάρκεια - Ανησυχίες για πλημμυρικά φαινόμενα

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές καταιγίδες να αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

«Το ανώδυνο φθινοπωρινό διάλειμμα τελειώνει», εξήγησε ο Τάσος Αρνιακός το βράδυ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου «όχι για όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως για τα δυτικά». Από απόψε αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα διατηρηθούν σχεδόν όλη την εβδομάδα. Θα έχουν ένταση και διάρκεια, και επειδή τις προηγούμενες ημέρες έβρεξε αρκετά στα δυτικά, το έδαφος είναι κορεσμένο. «Φοβάμαι ότι θα έχουμε τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα κοντά σε ρέματα και ποτάμια, ενώ δεν αποκλείονται κατολισθήσεις. Απαιτείται επιφυλακή για πολλές ημέρες, γιατί το νερό θα είναι συσσωρευμένο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο μετεωρολόγος του ANT1.

Ιδιαίτερα από αύριο Τρίτη, μεγάλη ποσότητα βροχής αναμένεται σε Κέρκυρα, Παξούς, Θεσπρωτία και τη βορειοδυτική Αιτωλοακαρνανία, καθώς και στην περιοχή κοντά σε Λευκάδα και Πρέβεζα.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται κάποιες βροχές και καταιγίδες στη Θράκη, ενώ αλλού τα φαινόμενα δεν θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Οι νότιοι άνεμοι θα μεταφέρουν σκόνη από την Αφρική και θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία πάνω από τους 20°C, περίπου 2-3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τέλος, αναμένονται και τοπικές ομίχλες, επικίνδυνες για την οδήγηση.

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται στη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, το επόμενο διήμερο.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)

στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.