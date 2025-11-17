Απεργία ΜΜΜ 18 Νοεμβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μεταφοράς

Στη 24ώρη απεργία, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 18 Νοεμβρίου, αναμένεται να συμμετάσχουν τα σωματεία των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο, σύμφωνα με εξώδικο που απέστειλαν προς τη διοίκηση της Hellenic Train.

Κεντρικά ζητήματα που θέτουν τα σωματεία για την αυριανή απεργία, αφορούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια, προβλήματα στο τροχαίο υλικό, ελλείψεις προσωπικού, αλλά και υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας στις τεχνικές εγκαταστάσεις.

Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, αναμένεται, αύριο, να κυκλοφορήσουν κανονικά χωρίς τροποποιήσεις στα δρομολόγιά τους. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, στο εξώδικό τους, έκαναν ειδική αναφορά σε περιστατικά που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως η πλημμύρα στο μηχανοστάσιο του Ρέντη και η πτώση σοβάδων σε εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης.

Απεργία ΜΜΜ 18 Νοεμβρίου: Τα αιτήματα των εργαζομένων

άμεσες προσλήψεις και πλήρης στελέχωση υπηρεσιών

τήρηση ωραρίων και υγιεινών συνθηκών εργασίας

επισκευές και εκσυγχρονισμός μηχανοστασίων και εξοπλισμού

μέτρα για τον περιορισμό καθυστερήσεων στα δρομολόγια

προστασία θέσεων εργασίας και τήρηση πειθαρχικών διαδικασιών

ανάκληση απολύσεων

αποκατάσταση συνθηκών υγιεινής στους σταθμούς

ολοκλήρωση έργων υποδομής και αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Hellenic Train: 24ωρη απεργία κήρυξαν οι εργαζόμενοι για αύριο