Η «ελληνική γραβάτα» του βασιλιά Καρόλου και τα «κρυφά μηνύματα» της Ελισάβετ

Η γραβάτα που επέλεξε ο βασιλιάς Κάρολος χθες, για την εμφάνισή του στην COP28, έκαναν πολλούς να μιλήσουν για ένα «μήνυμα» προς τον Ρίσι Σούνακ, μετά το διπλωματικό επεισόδιο με την Ελλάδα. Κάτι ανάλογο έχει γίνει στο παρελθόν και με επιλογές της βασίλισσας Ελισάβετ.

Χθες, ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίστηκε στην 28η διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή φορώντας μια γραβάτα με ελληνικές σημαίες. Η επιλογή αυτή συνδέθηκε με τη διαμάχη μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου για την απρέπεια του Ρίσι Σούνακ προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Το γεγονός ότι ο μονάρχης φωτογραφήθηκε να μιλά με τον Βρετανό πρωθυπουργό στο Ντουμπάι, στο περιθώριο της COP28, φορώντας αυτή τη γραβάτα, ενίσχυσε αυτές τις εικασίες. Σε αυτές αναφέρθηκαν Βρετανοί δημοσιογράφοι και ΜΜΕ, που μεταξύ άλλων σημείωναν τους οικογενειακούς δεσμούς του βασιλιά Καρόλου με την Ελλάδα.

Από την άλλη, το Μπάκιγχαμ έκανε λόγο για μια τυχαία στιλιστική επιλογή, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται το BBC και ο Guardian. Αυτή τη γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες επέλεξε ο βασιλιάς Κάρολος και πριν από μία εβδομάδα, όταν υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Όμως, σημειώνει το BBC, τίποτα δεν είναι τυχαίο στον κόσμο της βασιλικής οικογένειας. Με δεδομένο ότι τα μέλη της δεν μπορούν να μιλήσουν ευθέως δημοσίως για πολιτικά ζητήματα και στο παρελθόν έχουν γίνει συζητήσεις για «κρυφά μηνύματα», συμπληρώνει το βρετανικό δίκτυο.

Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν το 2017, όταν εν μέσω της σφοδρής διαμάχης για το Brexit, η βασίλισσα Ελισάβετ εμφανίστηκε στο κοινοβούλιο φορώντας ένα μπλε καπέλο διακοσμημένο με κίτρινα λουλούδια. Σε πολλούς αυτό θύμισε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θεώρησαν ένα μήνυμα.

Ακόμη και ο Γκι Φερχόφστατ, τότε επικεφαλής διαπραγματευτής του Ευρωοαϊκού Κοινοβουλίου για το Brexit, είχε γράψει στο Twitter. «Ξεκάθαρα η ΕΕ εμπνέει ακόμη κάποιους στη Βρετανία».

Clearly the EU still inspires some in the UK 😊 #QueensSpeech pic.twitter.com/vqTWnxKk1V

Επίσης, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022, η βασίλισσα υποδέχθηκε τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό. Σε φωτογραφία από τη συνάντηση, οι δυο τους στέκονταν μπροστά από ένα βάζο γεμάτο μπλε και κίτρινα λουλούδια, τα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας, κάτι που επίσης θεωρήθηκε ένα «κρυφό μήνυμα».

🇨🇦 This afternoon The Queen received the Prime Minister of Canada, @JustinTrudeau, for an Audience at Windsor Castle.



