Η Ελίσα Ντόνοβαν «σχεδόν έπαθε ανακοπή» στα γυρίσματα του Clueless λόγω ανορεξίας

Η Ελίσα Ντόνοβαν, που έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της στην κωμωδία «Clueless», μίλησε ανοιχτά για την μάχη που έδωσε κάποτε με την ανορεξία.

Σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast Celebrity Catch Up: Life After That Thing I Did, η 50χρονη σήμερα ηθοποιός αποκάλυψε ότι παρ' ολίγον να πάθει καρδιακή ανακοπή ενώ έκανε γυρίσματα για την ταινία ως αποτέλεσμα της διατροφικής διαταραχής της.

«Υπέφερα πολύ από ανορεξία και ήμουν σε άρνηση», είπε η Ντόνοβαν. «Είχα ίσως τρεις ή τέσσερις ημέρες ρεπό σε μια εβδομάδα και σχεδόν έπαθα καρδιακή ανακοπή».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, υποδυόταν το ρόλο της Άμπερ στην εφηβική κωμωδία «Clueless» του 1995. Σύμφωνα με την ίδια, ένας φίλος χρειάστηκε τότε να την μεταφέρει επειγόντως σε ένα κέντρο φροντίδας.

«Ο γιατρός άρχισε να μου μιλάει για διατροφικές διαταραχές και όλα αυτά τα πράγματα. Και του απάντησα, "Είσαι τρελός!", επειδή πίστευα ότι ήμουν πολύ χοντρή για να είμαι ανορεξική, μία από τις ενδείξεις της ασθένειας», εξηγεί.

«Εκείνη τη στιγμή, φοβόμουν τόσο πολύ ότι θα χάσω τη δουλειά μου», συνέχισε η Ντόνοβαν. «Η ζωή μου είχε αρχίσει να απογειώνεται όπως ήθελα στην καριέρα μου και ανησυχούσα ότι η ασθένεια θα με αποτρέψει ξαφνικά από αυτό», πρόσθεσε.

H Elisa Donovan στην πρεμιέρα του «Knives Out», στο Λος Άντζελες, το Νοέμβριο του 2019. EPA/RINGO CHIU

Ωστόσο, όπως λέει, από εκείνο το σημείο και μετά συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν βοήθεια με την διατροφή της.

«Αρχικά, ο μόνος λόγος που άρχισα να παίρνω βοήθεια ήταν επειδή ανησυχούσα ότι δεν θα μπορώ να συνεχίσω», εξήγησε. «Δυστυχώς όμως αυτός ο λόγος δεν με βοήθησε να ανακάμψω. Πρέπει να το συνειδητοποιήσεις μέσα σ' ένα υγιές περιβάλλον ότι θέλεις να είσαι καλύτερα».

Η Ντόνοβαν πρόσθεσε ότι η απόφασή της να αναζητήσει θεραπεία «ξεκίνησε στη μέση των γυρισμάτων» του Clueless. «Άλλαξε τη ζωή μου με πολλούς τρόπους», είπε για την ταινία. «Με βοήθησε να γίνω υγιής».

Η 50χρονη ηθοποιός είχε μιλήσει ξανά για την μάχη της με την ανορεξία, το 2009, λέγοντας ότι «χρειάστηκαν πολλά χρόνια θεραπείας, αποφασιστικότητας και αγάπης για να ξεπεράσω την διαταραχή μου».

«Έχοντας ανακάμψει από την ανορεξία πριν από πολλά χρόνια, το έκανα τρόπο ζωής να μην μιλάω για το σώμα μου ή το σώμα σου ή το σώμα οποιουδήποτε», είχε γράψει τότε σε blog post στο περιοδικό People. «Έμαθα πως στον πυρήνα τους, οι διατροφικές διαταραχές και τα θέματα με την "εικόνα του σώματος" έχουν ελάχιστη σχέση με το ίδιο το σώμα. Έχουν να κάνουν με τον έλεγχο, την τελειότητα και το μέγεθος συναισθημάτων και επιθυμιών- όχι το μέγεθος των γοφών».

«Με επιμονή και φροντίδα, έχω φτάσει να νιώθω ευγνώμων για τις προκλήσεις που κάποτε αντιμετώπισα. Επειδή με έφτασαν σε μια πνευματική βάση, από όπου πλέον καθοδηγώ την ζωή μου, δίνοντάς μου επίσης βαθιά γνώση για τους αληθινούς στόχους και τις επιθυμίες που έχω για το μέλλον», κατέληξε.