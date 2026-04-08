Τιμές καυσίμων: Ποια ημέρα αναμένεται αποκλιμάκωση

Η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα θα γίνει με τις τιμές στα καύσιμα να ξεπερνούν τα 2 ευρώ ανά λίτρο, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν, ότι τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης θα αποτυπωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, η διαφορά στην τιμή των καυσίμων αναμένεται να αποτυπωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, καθώς η όποια μεταβολή αναμένεται φθάνει πάντα με καθυστέρηση.

«Θεωρώ ότι την Τρίτη του Πάσχα, εάν συνεχιστεί αυτή η πτώση, θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών», σχολίασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης.

Οι τρέχουσες τιμές στα καύσιμα - Ξεκίνησε η πληρωμή του Fuel Pass

Η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,075 ευρώ ανά λίτρο, για το πετρέλαιο κίνησης στα 2,071 και για το υγραέριο κίνησης, στο 1,372 ευρώ ανά λίτρο, ενώ τέλος η μέση τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης «κινείται» περίπου στο 1,802.



Την ίδια ώρα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass 2026 συνεχίζεται με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι των οποίων το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ είναι 4, 5, 6 και 7.



Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Δευτέρα αναμένεται να δουν τα ποσά να πιστώνονται εντός της ημέρας, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ.



Η ειδική εφαρμογή για το Fuel Pass 2026 δέχεται αιτήσεις από 6 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου 2026, όπως προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.