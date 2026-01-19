Γροιλανδία: Η ΕΕ αναζητά «απάντηση» στις απειλές Τραμπ για δασμούς - Ο Στάρμερ ζητά ψυχραιμία

Συνεχίζεται το μπρα ντε φερ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δανίας με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει τις τελευταίες μέρες τη ρητορική του, φτάνοντας ακόμα και να συνδέσει το συγκεκριμένο ζήτημα με τη μη απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στον ίδιο.

Η ΕΕ το τελευταίο διάστημα συσπειρώνεται με στόχο να αποφασίσει τα επόμενο βήματα, ενώ στρατός από ευρωπαϊκές χώρες έχει σταλεί στη Γροιλανδία.

Δεν θα επικυρωθεί η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ από το Ευρωκοινοβούλιο

Ο Γάλλος σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλικσμάν δήλωσε σήμερα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα επικυρώσει, ούτε καν θα συζητήσει την εμπορική συμφωνία η οποία συνήφθη μεταξύ της Ουάσινγκτον και των Βρυξελλών πέρυσι, λόγω των απειλών του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία.

«Την προσεχή εβδομάδα έχουμε σύνοδο της ολομέλειας στο Στρασβούργο και δεν θα δώσουμε συνέχεια στην επικύρωση της συμφωνίας. Δεν θα γίνει καν ψηφοφορία», σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 2, προσθέτοντας ότι υπάρχει μια «συμφωνία» για το θέμα αυτό «με τους φιλελεύθερους και τους συντηρητικούς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος».

«Δεν μπορούμε να συζητάμε όσο ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσαρτήσει έδαφος που ανήκει στη Δανία» και «στοχοθετεί ευρωπαϊκές χώρες με τους τελωνειακούς του δασμούς», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ανέβασε τους τόνους μετά την αποστολή από ευρωπαϊκές χώρες στρατιωτικών στη νήσο, η οποία είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας, στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων της Δανίας.

Απείλησε να επιβάλει στις χώρες αυτές νέους τελωνειακούς δασμούς έως ότου «συναφθεί συμφωνία για την πλήρη και εξ ολοκλήρου πώληση της Γροιλανδίας», επιπλέον δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι μπορούν να αυξηθούν σε 25% από την 1η Ιουνίου.

Οι Ευρωπαίοι επεξεργάζονται εφεξής την απάντησή τους και η τύχη της εμπορικής συμφωνίας η οποία συνήφθη το καλοκαίρι του 2025 ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες δείχνει να έχει σφραγιστεί.

Πριν από τον Ραφαέλ Γκλικσμάν, ο Γερμανός Μάνφρεντ Βέμπερ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είχε ήδη σημειώσει ότι αν και το κόμμα του είναι υπέρ μιας συμφωνίας, μια έγκριση «δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο».

Πρόσωπο του περιβάλλοντος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι οι εμπορικές απειλές «θέτουν ζήτημα εγκυρότητας» αυτής της συμφωνίας για τους τελωνειακούς δασμούς.

Ποια θα μπορούσε να είναι η απάντηση της ΕΕ;

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν πώς θα απαντήσουν στις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τελωνειακούς δασμούς, περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης ανάπτυξης του Μηχανισμού Αποτροπής Μέσων Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument, ACI), του αποκαλούμενου «εμπορικού μπαζούκα» της ΕΕ.

Η Γαλλία έχει ανακοινώσει τη πρόθεσή της να ζητήσει την ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις Τραμπ.

Ο μηχανισμός, ο οποίος υιοθετήθηκε το 2023, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις οικονομικού εξαναγκασμού όταν μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ αποπειράται να ασκήσει πίεση, μέσω εμπορικών περιορισμών, στο συνασπισμό ή σε κάποιο από τα 27 μέλη του ώστε να λάβει κάποια απόφαση.

Τέτοιες πρακτικές «παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα στις θεμιτές κυρίαρχες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της», αναφέρει στον ισότοπό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ως παράδειγμα, η Κομισιόν επικαλείται έναν εμπορικό εταίρο που εισάγει ή απειλεί να εισαγάγει πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς, η επιβολή των οποίων συνιστά διακριτική μεταχείριση.

Η κλίμακα των αντιμέτρων, που μπορεί να εφαρμόσει η ΕΕ, είναι ευρεία, καθώς περιλαμβάνει τελωνειακούς δασμούς, περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ή διάφορους περιορισμούς στην πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.

Μέτρα αντιποίνων βάσει του ACI αποτελούν ωστόσο ύστατη προσφυγή και πρέπει να είναι αναλογικά.

Για να εφαρμοσθεί το εργαλείο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει πρώτα να εξετάσει αν υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση οικονομικός εξαναγκασμός. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει στη συνέχεια να υποστηρίξουν το συμπέρασμα της Επιτροπής, πριν ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ αρχίσει ιδανικά συνομιλίες με τη χώρα.

Αν οι συνομιλίες αυτές αποβούν ανεπιτυχείς, η ΕΕ μπορεί να επιβάλει αντίμετρα.

Σε περίπτωση που ο ACI τεθεί σε ισχύ για τις τελευταίες εμπορικές απειλές του Τραμπ, είναι πιθανή η επιβολή δασμών ως αντίποινα σε εισαγωγές αμερικανικών αγαθών. Επίσης μπορεί να τεθεί σε αναστολή η συμφωνία για τους δασμούς που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Ο Στάρμερ ζητά μια ψύχραιμη συζήτηση σχετικά με τη Γροιλανδία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι απαιτείται μια ψύχραιμη συζήτηση μεταξύ συμμάχων σχετικά με τη Γροιλανδία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ιστορικές συμμαχίες μπορούν να αντέξουν στον χρόνο, μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών.

Ο Στάρμερ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ότι η συμμαχία της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρείχε ασφάλεια και ευημερία για δεκαετίες και είπε πως είναι αποφασισμένος να διατηρήσει τους δεσμούς αυτούς.

Όμως είπε πως οι απειλές του Τραμπ ότι θα επιβάλει κλιμακούμενους δασμούς στη Βρετανία και σε Ευρωπαίους συμμάχους μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, είναι λάθος. Είπε πως το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να αποφασιστεί από τη Δανία και μόνο.

Our position on Greenland is very clear – it is part of the Kingdom of Denmark and its future is a matter for the Greenlanders and the Danes.



We have also made clear that Arctic Security matters for the whole of NATO and allies should all do more together to address the threat… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 17, 2026

«Οι συμμαχίες διαρκούν επειδή οικοδομούνται πάνω στον σεβασμό και στη σύμπραξη, όχι στην πίεση», είπε ο Στάρμερ.

«Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε πει ότι η χρήση δασμών εναντίον συμμάχων είναι εντελώς λάθος. Δεν είναι ο σωστός τρόπος να επιλύονται οι διαφορές στο εσωτερικό μιας συμμαχίας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε σχετικά με τη Γροιλανδία: «ο σωστός τρόπος να προσεγγίσουμε ένα θέμα τόσο σοβαρό είναι η ψύχραιμη συζήτηση μεταξύ συμμάχων».

Με πληροφορίες DPA, AFP, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ