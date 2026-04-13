Η booking.com έπεσε θύμα χάκερς - «Στον αέρα» δεδομένα πελατών της

Η εταιρεία δεν αποκάλυψε τον αριθμό των πελατών της που επηρεάστηκαν

The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
Η ιστοσελίδα κρατήσεων καταλυμάτων booking.com έπεσε θύμα χάκερς, οι οποίοι απέκτησαν πρόσβαση σε στοιχεία πελατών.

Η πλατφόρμα ανέφερε ότι «εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα που αφορούσε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, τα οποία κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κρατήσεων των επισκεπτών μας».

«Μόλις διαπιστώσαμε τη δραστηριότητα, προχωρήσαμε σε ενέργειες για να περιορίσουμε το ζήτημα», σημείωσε. «Ανανεώσαμε τον κωδικό PIN για τις συγκεκριμένες κρατήσεις και ενημερώσαμε τους πελάτες μας».

Η εταιρεία, με έδρα το Άμστερνταμ, διαθέτει περισσότερα από 30 εκατομμύρια καταλύματα παγκοσμίως και, όπως αναφέρει, συνδέει «εκατομμύρια ταξιδιώτες» με εμπειρίες, μεταφορές και επιλογές διαμονής.

Η booking.com αρνήθηκε να αποκαλύψει πόσοι χρήστες επηρεάστηκαν από την επίθεση. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι «δεν υπήρξε πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία».

Σε email προς τους επηρεαζόμενους πελάτες, η εταιρεία ανέφερε ότι οι χάκερς ενδέχεται να απέκτησαν πρόσβαση σε «ορισμένες πληροφορίες κράτησης» που σχετίζονται με προηγούμενη κράτηση.

«Με βάση τα μέχρι τώρα ευρήματα της έρευνάς μας, τα δεδομένα που ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει περιλαμβάνουν στοιχεία κράτησης, ονόματα, emails, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου που σχετίζονται με την κράτηση, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία είχε κοινοποιηθεί στο κατάλυμα», σημειώνεται.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων που έχουν στοχεύσει την booking.com. Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα αυξημένο αριθμό διαδικτυακών απατών στην πλατφόρμα της, με επιτήδειους να ζητούν στοιχεία πληρωμής για δήθεν προεξουσιοδότηση ή επιβεβαίωση πριν από ένα ταξίδι και στη συνέχεια να προχωρούν σε υπέρογκες χρεώσεις.

Το 2018, εγκληματίες χρησιμοποίησαν τεχνικές phishing για να κλέψουν στοιχεία σύνδεσης υπαλλήλων ξενοδοχείων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αποκτώντας έτσι πρόσβαση στα δεδομένα κρατήσεων περισσότερων από 4.000 χρηστών.

Η booking.com ανέφερε την παραβίαση στην ολλανδική αρχή προστασίας δεδομένων με καθυστέρηση 22 ημερών, γεγονός που οδήγησε σε πρόστιμο ύψους 475.000 ευρώ. Παράλληλα, ο ευρύτερος κλάδος δέχεται πιέσεις να περιορίσει την εξάπλωση ψεύτικων καταχωρίσεων σε ιστοσελίδες κρατήσεων.

Η booking.com ανήκει στη Booking Holdings, μια αμερικανική εταιρεία αξίας 137 δισ. δολαρίων, η οποία διαθέτει επίσης τις OpenTable, Agoda και Kayak. Ο όμιλος έχει έδρα στο Norwalk των ΗΠΑ και απασχολεί περισσότερους από 24.000 εργαζομένους παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Guardian

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Οργή στα social για τη φωτογραφία που εμφανίζεται ως Ιησούς μετά την επίθεση στον Πάπα

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Οργή στα social για τη φωτογραφία που τον εμφανίζει ως Ιησού μετά την επίθεσή του στον Πάπα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε τη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγορώντας παράλληλα τον Ποντίφικα ότι είναι «αδύναμος» στο ζήτημα της εγκληματικότητας και «κακός» στην εξωτερική πολιτική
THE LIFO TEAM
ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Διεθνή / Πέτερ Μαγιάρ: Ποιος είναι ο «πρώην» άνθρωπος του Όρμπαν που έβαλε τέλος στη 16ετή κυριαρχία του

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, πέρασε από το να αποτελεί μέρος του συστήματος του Βίκτορ Όρμπαν, στο να αναδειχθεί στον πολιτικό που έβαλε τέλος στη 16ετή ηγεμονία του Fidesz στην Ουγγαρία
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Διεθνή / Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν δεν μπορεί να εντοπίσει τις νάρκες που τοποθέτησε, λένε οι ΗΠΑ

Η Τεχεράνη έχει αφήσει έναν περιορισμένο διάδρομο διέλευσης για πλοία που καταβάλλουν διόδια, ενώ έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο σύγκρουσης με νάρκες
THE LIFO TEAM
 
 