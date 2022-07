Η «βασίλισσα» των κρυπτονομισμάτων μπήκε στο Top10 των καταζητούμενων του FBI

Η Ruja Ignatova, η λεγόμενη και «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων», προστέθηκε στην πρώτη δεκάδα των καταζητούμενων φυγάδων του FBI.

Η «Cryptoqueen»- όπως έχει γίνει γνωστή η Γερμανίδα πολίτης με καταγωγή από τη Βουλγαρία- είναι η μόνη γυναίκα στο Top10 των καταζητούμενων του FBI. Μια λίστα που συνήθως αποτελείται από «αφεντικά» καρτέλ, τρομοκράτες και δολοφόνους.

Η Ignatova κατηγορείται ότι εξαπάτησε επενδυτές αποσπώντας τους 4 δισεκατομμύρια δολάρια, πουλώντας το άνευ αξίας κρυπτονόμισμα OneCoin. Η 42χρονη είχε στήσει εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία, που αποδείχθηκε όμως απάτη «πυραμίδα».

Παρά την εξαφάνισή της, τον Οκτώβριο του 2017, σε βάρος της απαγγέλθηκαν το 2019 οχτώ κατηγορίες για απάτη. Οι τέσσερις από αυτές επισύρουν ποινή φυλάκισης έως 20 ετών κάθε μία.

Το FBI προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή της, δήλωσε ο Μάικλ Ντρίσκολ, στέλεχος της υπηρεσίας στη Νέα Υόρκη, αλλά αρνήθηκε να πει αν υπάρχουν στοιχεία για το πού βρίσκεται.

«Έφυγε με ένα τεράστιο ποσό σε μετρητά. Τα χρήματα μπορούν να εξασφαλίσουν πολλούς φίλους και φαντάζομαι ότι το εκμεταλλεύεται αυτό», σχολίασε ο Ντρίσκολ.

