Η άνοδος των «passport bros»: Δυτικοί αναζητούν «παραδοσιακές συζύγους» και προκαλούν αντιδράσεις

Πριν από λίγα χρόνια, ο Μάικ είχε κουραστεί από την ερωτική ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες και την αδυναμία του να βρει σύζυγο, για να παντρευτεί.

«Πολλές γυναίκες εκεί έχουν επηρεαστεί ώστε να θεωρούν φυσιολογικό να φέρονται άσχημα στους άνδρες», λέει. Επειδή μπορούσε να εργάζεται εξ αποστάσεως, μετακόμισε στην Ταϊλάνδη, όπου το κόστος ζωής ήταν χαμηλότερο και τελικά γνώρισε τον τύπο γυναίκας που αναζητούσε. Σήμερα είναι αρραβωνιασμένος με μια Ταϊλανδή, την Παφάν (και οι δύο ζήτησαν να μη δημοσιοποιηθούν τα επώνυμά τους).

Το ζευγάρι ανεβάζει συχνά βίντεο για τους χιλιάδες ακολούθους του. Σε ένα viral στιγμιότυπο, με τίτλο «Όταν έχεις Ταϊλανδή σύντροφο», η Παφάν φαίνεται να κάθεται στο πάτωμα και να του κόβει τα νύχια. Ο ίδιος λέει ότι οι περισσότεροι ακόλουθοί του είναι Αμερικανοί άνδρες, πολλοί από τους οποίους «θαυμάζουν» τον τρόπο με τον οποίο εκείνη τον φροντίζει.

Οι «passport bros»

Ο Μάικ είναι ένας από τους λεγόμενους «passport bros», δηλαδή νεαροί άνδρες από τη Δύση, που ταξιδεύουν στο εξωτερικό -και σε αναπτυσσόμενες χώρες- αναζητώντας καλύτερες ερωτικές προοπτικές. Σε διαδικτυακά φόρουμ, κανάλια στο YouTube και λογαριασμούς στο TikTok, κατατάσσονται χώρες με βάση τις γυναίκες τους, με συμβουλές για το πού είναι πιο «θηλυκές», «παραδοσιακές» και πρόθυμες να φροντίσουν τον σύντροφό τους.

Ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς είναι η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία, η Κολομβία, οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ. «Είναι το απόλυτο life hack του 2026», λέει ο Όστιν Αμπέιτα, ένας από αυτούς, που ζει στη Ντα Νανγκ.

Αν όλο αυτό θυμίζει κάτι από τη δεκαετία του ’50 σε συνδυασμό με τη σύγχρονη «μανόσφαιρα», δεν είναι τυχαίο, εξηγεί σε δημοσίευμά του ο Economist. Οι άνδρες που απορρίπτουν τις Αμερικανίδες επειδή «δεν προσφέρουν ό,τι εκτιμούν» δεν είναι κάτι νέο, συμπληρώνει με τη σειρά της η ιστορικός Beth Bailey.

Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν εκατομμύρια γυναίκες μπήκαν στην αγορά εργασίας, οι κοινωνικοί ρόλοι άλλαξαν. Πολλοί βετεράνοι τότε αναζήτησαν πιο «παραδοσιακές» συντρόφους στο εξωτερικό, σχεδόν 100.000 παντρεύτηκαν αλλοδαπές, σύμφωνα με την ίδια. Άλλοι στράφηκαν στις λεγόμενες «νύφες μέσω αλληλογραφίας».

Η διαφορά σήμερα είναι ότι οι «passport bros» δεν φέρνουν τις γυναίκες στη χώρα τους, ταξιδεύουν οι ίδιοι, αξιοποιώντας την τηλεργασία και τις βίζες για ψηφιακούς νομάδες.

Γιατί αυξάνεται τώρα το φαινόμενο των passport bros

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το σύγχρονο dating είναι «στημένο» εις βάρος των ανδρών. Εφαρμογές όπως το Tinder ή το Hinge ευνοούν λίγα, πολύ δημοφιλή προφίλ, αφήνοντας τους υπόλοιπους να ανταγωνίζονται για ελάχιστες επιλογές. «Είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί τεράστια προσπάθεια, χωρίς αντίστοιχη ανταμοιβή», λέει ο Αμπέιτα.

Παράλληλα, παρατηρείται μια ευρύτερη πολιτισμική μετατόπιση, με κάποιους νέους άνδρες να γίνονται πιο συντηρητικοί και να αναζητούν πιο «υπάκουες» συντρόφους. Έρευνα της Ipsos σε περίπου 30 χώρες δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς άνδρες της Gen Z πιστεύουν πως τα δικαιώματα των γυναικών έχουν προχωρήσει αρκετά, ενώ περίπου ένας στους τρεις θεωρεί ότι οι σύζυγοι θα πρέπει να υπακούν πάντα στους άνδρες τους.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η οικονομική πραγματικότητα παίζει επίσης ρόλο. Η μετακόμιση στο εξωτερικό μπορεί να διευκολύνει την υιοθέτηση πιο «παραδοσιακών» ρόλων. Στις ΗΠΑ, το να συντηρείται ένα νοικοκυριό με έναν μόνο μισθό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο.

«Δεν έχω πρόβλημα να βγω με μια φτωχή γυναίκα», λέει ο Τζάστιν, επίσης μέλος της τάσης. «Έτσι είναι πιο πιθανό να έχεις μια πιο παραδοσιακή σχέση».

Κριτική και ανησυχίες στο φαινόμενο «passport bros»

Κάποιοι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι «passport bros» εκμεταλλεύονται γυναίκες και ενισχύουν τον σεξουαλικό τουρισμό. Άλλοι θεωρούν ότι οι γυναίκες επιλέγουν αυτούς τους άνδρες κυρίως για να αποκτήσουν πρόσβαση σε δυτικά διαβατήρια.

Ωστόσο, τα οικονομικά κίνητρα φαίνεται να παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. «Δεν έχω καμία επιθυμία να ζήσω στις ΗΠΑ», λέει η Τζιούελ Κλάιτ, σύντροφος του Αμπέιτα από τις Φιλιππίνες. Η σχέση τους της προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια απ’ ό,τι θα μπορούσε να έχει με έναν ντόπιο σύντροφο.

Δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στο να βρίσκει κανείς τον έρωτα στο εξωτερικό. Ωστόσο, η Μπέιλι προειδοποιεί ότι τα μεγάλα οικονομικά χάσματα μπορούν να δημιουργήσουν «δυσανάλογες σχέσεις εξουσίας».

Με πληροφορίες από Economist