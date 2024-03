Η ανιψιά της Λεπέν θεωρεί την ΕΕ αποικία της Αφρικής των ΗΠΑ και της Κίνας

Αποικία διαφόρων φυλών και χωρών και για διαφορετικούς λόγους, θεωρεί η Μαριόν Μαρεσάλ, ανιψιά της Μαρίν Λεπέν, ότι έχει καταντήσει η Ευρώπη, όπως σχολίασε προσφάτως.

«Ξυπνάω σε ηλικία 34 ετών σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μια ψηφιακή αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών, μια οικονομική αποικία της Κίνας, μια δημογραφική αποικία της Αφρικής και γίνεται θρησκευτική και πολιτιστική αποικία του Ισλάμ», έγραψε σε ανάρτησή της η Μαριόν Μαρεσάλ, ανιψιά της Μαρίν Λεπέν

🇫🇷‼️ @MarionMarechal: “I am waking up at the age of 34 in a European Union which is a digital colony of the United States, an economic colony of China, a demographic colony of Africa, and is becoming a religious and cultural colony of Islam.” pic.twitter.com/7nIrNXpa7M