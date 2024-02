Η αλήθεια για την κολοσσιαία κατολίσθηση σε χρυσωρυχείο στην Τουρκία

Τεράστιας έκτασης κατολίσθηση σημειώθηκε στην περιοχή του Ερζιντζάν, στην ανατολική Τουρκία, όπου βρίσκεται το χρυσωρυχείο Τσοπλέρ, το οποίο συνδέεται με την Çalık Holding και την Canadian SSR Mining.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή εννέα εργάτες είναι ακόμα θαμμένοι κάτω από τις λάσπες και το χώμα. Περίπου 800 άνθρωποι έχουν ενεργοποιηθεί για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, μεταξύ των οποίων αστυνομικές και στρατιωτικές ομάδες, διασώστες και εθελοντές, που ψάχνουν για να εντοπίσουν τους εργαζόμενους στο ορυχείο.

UPDATE: Turkey mine collapse.



🔸 Following a landslide at the Çöpler Gold Mine in #Erzincan, four individuals, identified as managers and administrators of the operating company, were detained as part of the investigation.



🔸 Nine workers remain trapped underground, prompting… pic.twitter.com/1WeI9PiyyS