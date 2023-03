Η αγελάδα- δραπέτης που διέσχισε το Μπρούκλιν βρήκε καταφύγιο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας αγελάδας στην Πενσυλβάνια, που το είχε σκάσει ενώ την πήγαιναν σε σφαγείο.

Η νεαρή μαύρη αγελάδα angus τελικά βρήκε σπίτι σε μια φάρμα του Νου Τζέρσεϊ.

Η περιπέτειά της ξεκίνησε όταν δραπέτευσε από ένα φορτηγό που τη μετέφερε από μια φάρμα της Πενσυλβάνια σε βέβαιο θάνατο στο Saba Live Poultry στο Canarsie του Μπρούκλιν. Οι υπάλληλοι του σφαγείου και οι εργαζόμενοι σε μια κοντινή πiτσαρία προσπάθησαν να την προλάβουν, σε μια καταδίωξη που κράτησε αρκετά λεπτά και απαθανατίστηκε από τα κινητά των περαστικών.

Αν και τελικά κατάφεραν να την πιάσουν και να τη μεταφέρουν στο σφαγείο, η αγελάδα ήταν τυχερή και βρήκε έναν ήρωα στο πρόσωπο του Mike Stura, ιδιοκτήτη του καταφυγίου ζώων Skylands και υπερασπιστή των δικαιωμάτων των ζώων.

Ο Stura εξασφάλισε την απελευθέρωση της αγελάδας κατά τη διάρκεια μιας τρίωρης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη της φάρμας και τον διευθυντή της Saba Live Poultry. Ο ίδιος δεν σχολίασε πώς ακριβώς έκλεισε τη συμφωνία –δεν θέλει να αποκαλύψει τις μεθόδους του– αλλά κατέστησε σαφές ότι δεν πληρώνει για κανένα ζώο.

«Το να πληρώσω χρήματα θα ήταν αντιπαραγωγικό για τον στόχο μου», είπε στον Guardian ο Stura, ο οποίος είναι vegan. «Δεν θέλουμε να υπάρχουν σφαγεία, οπότε πώς μπορούμε να είμαστε υπέρμαχοι των ζώων και να τα πληρώνουμε ταυτόχρονα;»

Αρχικά, η αγελάδα αναφέρθηκε ως θηλυκή αλλά ο Stura είχε τις αμφιβολίες του. «Την είδα να πηδάει έναν φράχτη σε αυτό το βίντεο και είδα κάτι να κρέμεται από κάτω», είπε. Όπως αποδείχθηκε τελικά ήταν ένα αρσενικό μοσχάρι, που ο Strura ονόμασε Stewie.

Ο Stewie θα ζήσει τη ζωή του στο Skylands, μια επιχείρηση διάσωσης ζώων στο Νιου Τζέρσεϊ όπου περισσότερα από 400 ζώα ζουν μαζί σε 232 στρέμματα βοσκοτόπων.

Footage of the cow that escaped a slaughterhouse in Canarsie this afternoon, courtesy of Original Pizza pic.twitter.com/cIAINp3Ssh