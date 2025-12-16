Εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής: Ο Παύλος Φύσσας έκανε μόνος του την εξιχνίαση της δολοφονίας του

«Ο Παύλος Φύσσας επελέγη ως κατάλληλος στόχος γιατί τους χλεύαζε. Κινητοποιήθηκε ιεραρχικά το Τάγμα για τη δολοφονία» είπε στη δίκη της Χρυσής Αυγής η εισαγγελέας.

Τόνισε μάλιστα, πως η δολοφονία του μουσικού έγινε στο πλαίσιο απόφασης της ηγεσίας να εφαρμόσει την στρατηγική της έντασης, περιγράφοντας κατά την τρίτη ημέρα αγόρευσής της η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κυριακή Στεφανάτου.

Η εισαγγελική λειτουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ξεκίνησε το κεφάλαιο της δολοφονίας του 34χρονου μουσικού, κάνοντας πλήρη καταγραφή της δραστηριότητας της Τοπικής της Νίκαιας, μέλη της οποίας «υπό την εντολή του Λαγού έφεραν εις πέρας την αποστολή».

Η κ. Στεφανάτου δεν εξέφρασε καμία αμφιβολία για το αντικείμενο της «αποστολής» που ανατέθηκε στην ομάδα χρυσαυγιτών όταν έδρασε τη νύχτα της 17ης Σεπτεμβρίου 2013. «Ο Παύλος Φύσσας που τους εξυβρίζει στο διαδίκτυο πρέπει να τιμωρηθεί» είπε χαρακτηριστικά.

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Ο Πατέλης διοικούσε με στρατιωτική πειθαρχία»

Κατά την εισαγγελέα, η δολοφονία του Παύλου Φύσσα ήταν το σοκαριστικό τέλος μίας σειράς βίαιων, αιματηρών περιστατικών που χρεώνονται στην Τοπική της Νίκαιας. Στην πιο ενεργή οργάνωση της Χρυσής Αυγής, «οι μαχαιροβγάλτες που είχε μαζέψει ο Λαγός» ανέφερε η εισαγγελέας επικαλούμενη τα λόγια μάρτυρα.

Μία προς μία περιέγραψε η εισαγγελική λειτουργός τις δράσεις της Τοπικής της Νίκαιας που υπό τον πυρηνάρχη της, Γιώργο Πατέλη, είχε κερδίσει επαίνους από όλη την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. «Ο Πατέλης διοικούσε με στρατιωτική πειθαρχία» είπε η κ. Στεφανάτου τονίζοντας και πάλι τις εντολές και τις εγκυκλίους προς τα μέλη.

«Πειθαρχία στον αρχηγό και στις εντολές του. Όποιος δεν το κάνει είναι προδότης και πρέπει να απομακρυνθεί…» διάβασε η εισαγγελέας η οποία επισήμανε ότι «στα γραφεία της Τοπικής γίνονταν βιντεοπροβολές με εγκλήματα μεταναστών για να φανατίζονται τα μέλη».

Η εισαγγελέας περιγράφοντας βίαιες ενέργειες της συγκεκριμένης Τοπικής, όπου τάγματα εφόδου είχαν επιτεθεί σε μετανάστες, επικαλέστηκε τις καταθέσεις τού τότε δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για δράσεις και ψηφίσματα καταδίκης για την Χρυσή Αυγή.

«Στις 9.6.2012 έγιναν τα εγκαίνια του γραφείου αλλά επιθέσεις γίνονταν ένα χρόνο πριν. Είχαν μαχαιρώσει μετανάστες. Ακόμη και ανήλικοι μαθητές μετείχαν σε επίθεση κατά μεταναστών μέσα σε λεωφορείο και για αυτό ο Δήμος έκανε εκδηλώσεις στα σχολεία για την ιστορία της Αντίστασης στη Νίκαια» ανέφερε η κ. Στεφανάτου προκειμένου να δώσει πλήρη εικόνα της πιο βίαιης τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Αναφέροντας πως κεντρικά αποφασίστηκε η κλιμάκωση της βίας εννέα μήνες πριν δολοφονία Φύσσα, η κ. Στεφανάτου είπε: «Αντέγραψαν την στρατηγική της έντασης των Ιταλών φασιστών. Ο Παναγιώταρος έλεγε ότι "έχουμε εμφύλιο". Είμαστε στη φάση της κλιμάκωσης της βίας, δηλαδή να προκαλέσουν τη αντίδραση της Αριστεράς να αντεπιτεθεί και να παρέμβει το παρακράτος».

Είπε μάλιστα, πως ο μέσος πολίτης μπορεί να μην κατανοεί τη δολοφονία του μουσικού «αλλά πρέπει να δούμε τι έχει προηγηθεί. Ξυλοφόρτωσαν άνθρωπο επειδή άκουγε ένα τραγούδι σε στίχους Καμπανέλλη και μουσική Θεοδωράκη... Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική και όχι τρομοκρατική οργάνωση, δεν στόχευε στον επώνυμο αλλά στον ανώνυμο. Δεν είχε εκτελεστές, αλλά κάθε μέλος της είχε το “ηθικό έρεισμα” να χτυπά».

Σημειώνοντας πως ώρες πριν τη δολοφονία του μουσικού είχε προηγηθεί αντιφασιστική πορεία στην περιοχή με αφορμή την επίθεση στους αφισοκολλητών του ΠΑΜΕ, η εισαγγελέας ξεδίπλωσε λεπτό προς λεπτό όσα έγιναν τη νύχτα που ο Παύλος Φύσσας μαχαιρώθηκε θανάσιμα από το χέρι του Γιώργου Ρουπακιά και τον τρόπο που έδρασε οργανωμένα και με τήρηση της ιεραρχίας το Τάγμα της Χρυσής Αυγής πριν εμφανιστεί στην σκηνή ο καταδικασμένος σε ισόβια και πρόσκαιρη κάθειρξη δράστης.

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Ο Λαγός ήταν υπόλογος στο Μιχαλολιάκο»

Περιγράφοντας τον μουσικό η εισαγγελέας είπε πως ήταν «προστατευτικός με τους φίλους του κάτι που μπορεί να του στοίχισε τη ζωή. Έκανε συναυλίες και διέθετε τα έσοδα σε άπορους. Ήταν πολύ γνωστός, δεν είχε σχέση με ΜΜΕ».

Επικεντρώνοντας σε συγκεκριμένο τραγούδι του Φύσσα για τους ναζί που είχε αναρτήσει έναν χρόνο πριν στο YouTube, η εισαγγελική λειτουργός σημείωσε: «Τα διόλου κολακευτικά λόγια του ήταν γνωστά στους κατηγορούμενους, όπως προκύπτει από τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Όταν κάποιος ακούει τραγούδια που δεν είναι της αρεσκείας τους, τότε έχουν δικαίωμα να τον χτυπήσουν».

Η κ. Στεφανάτου επικαλούμενη στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, περίγραψε ότι το Τάγμα της Νίκαιας κινητοποιήθηκε ιεραρχικά με τον Ιωάννη Λαγό να «έχει διαρκή ενημέρωση για την εξέλιξη της επίθεσης», όπως και για όσα ακολούθησαν, «αφού είναι δεδομένο ότι τίποτα δεν θα έκανε ο Γ. Πατέλης χωρίς την έγκριση του Ιω. Λαγού»

Σημείωσε μάλιστα πως «όταν μετά την κινητοποίηση μαζεύτηκαν στην Τοπική οι Χρυσαυγιτες αναφωνούν ”πάμε να απελευθερώσουμε έναν δικό μας”. Δεν μπορούσαν να πουν ”πάμε να δολοφονήσουμε έναν άνθρωπο”. Έπρεπε να υπάρχει ηθικό έρεισμα».

Τόνισε δε, ότι «ο Λαγός ήταν υπόλογος στο Μιχαλολιάκο για την εντολή του στον Πατέλη».

Επισημαίνοντας πολλές φορές ότι δεν συνέβη απολύτως τίποτα μέσα στην καφετέρια μεταξύ του Φύσσα και της παρέας του που παρακολουθούσαν ποδοσφαιρικό αγώνα και δύο χρυσαυγιτών που ήταν εκεί, η εισαγγελέας υπογράμμισε: «Δεν άλλαξαν κουβέντα. Δεν υπήρξε διαπληκτισμός. Δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Αυτό που έγινε είναι ότι ο κατηγορούμενος Ιωάννης Άγγος αναγνώρισε τον Παύλο Φύσσα που τον έψαχναν από καιρό και άρχισε να καλεί στα τηλέφωνα. Κάλεσε επτά φορές μέλη της ομάδας ασφαλείας».

Στην αγόρευση η κ. Στεφανάτου έδωσε την πλήρη εικόνα όσων έγιναν μόλις ο μουσικός και οι άλλοι βγήκαν από την καφετέρια. Εκεί ήρθαν αντιμέτωποι με το τάγμα, που παρουσία αστυνομικών τους κυνήγησε.

«Συντεταγμένα δεν μετέβαλαν τη συμπεριφορά τους από την παρουσία αστυνομικών και συνέχισαν προς Π. Τσαλδάρη που ήταν η παρέα Φύσσα και να φωνάζουν ”να ‘τος εκεί είναι”. Τότε ο Παύλος Φύσσας φώναξε ”τρέξτε” στην παρέα του, προκειμένου να σωθούν αλλά ο ίδιος δεν έτρεξε, πιθανόν για να προλάβουν οι δικοί του να γλυτώσουν».

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Ο Παύλος Φύσσας έκανε μόνος του την εξιχνίαση της δολοφονίας του»

Όπως είπε η εισαγγελέας, «η επίθεση ήταν καταδρομική με εναλλασσόμενες επιθέσεις και ενέδρα. Δεν επεδίωξαν να τον εξοντώσουν, αλλά να τον αποδυναμώσουν μέχρι τη έλευση του Ρουπακιά. Αν το επιθυμούσαν 50 άνθρωποι μπορούσαν να εξοντώσουν τον Π. Φύσσα και την παρέα του, αλλά ήθελαν να τον καθυστερήσουν και εμπόδιζαν τους δικούς του να τον βοηθήσουν, παρέχοντας έτσι στο Ρουπακιά όλο τον χρόνο για να επιφέρει τα θανατηφόρα πλήγματα. Ήθελαν να τον εξαντλήσουν μέχρι να φτάσει ο Ρουπακιάς».

Αναφερόμενη στον Ρουπακιά η εισαγγελική λειτουργός τόνισε: «Ενεργώντας βάσει σχεδίου κινήθηκε κυκλωτικά για να αιφνιδιάσει τον Φύσσα όπως και έγινε. Κατευθύνθηκε κατευθείαν αιφνιδιάζοντας τον Φύσσα, ο οποίος ίσως να πίστευε ότι θα βοηθούσε στην εξομάλυνση. Στη θέα τού Ρουπακιά, άνοιξε ο κύκλος των χρυσαυγιτών και αγκάλιασε το θύμα και τον μαχαίρωσε. Εντελώς επαγγελματικά και καθόλου τυχαία. Είναι πασιφανές ότι είχε εκπαιδευτεί. Δεν είναι τα 20 χτυπήματα που έχουμε συνηθίσει σε διαπροσωπικά εγκλήματα. Είναι εκτέλεση, επιτέλεση ενός έργου».

«Ατάραχος και ήρεμος ο Ρουπακιάς μπήκε στο αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ο Φύσσας ήταν ζωντανός και επέδειξε τον Ρουπακιά που τον μαχαίρωσε. Το ότι μπορεί να μαχαιρώσεις κάποιον στην καρδιά και αυτός να μιλήσει να μείνει όρθιος και να έχει τις αισθήσεις του, δεν το περίμεναν αυτό οι κατηγορούμενοι. Είναι συγκλονιστικό ενώ το θύμα είχε αγωνία για τη ζωή του, γνώριζε ότι ήταν θέμα χρόνου ο θάνατος του, εντούτοις αντί να ασχολείται με τον εαυτό του, έχοντας την επιθανάτια ανησυχία ότι ο δολοφόνος θα μείνει ατιμώρητος, έπρεπε να δείξει ποιος ήταν και να καταθέσει τις αποδείξεις, να σηκώσει δηλαδή την μπλούζα του. Την εξιχνίαση της δολοφονίας του, την έκανε μόνος του ο Παύλος Φύσσας».

Η κ. Στεφανάτου σημείωσε ότι «η ταυτόχρονη δράση ανά μικρές ομάδες του Τάγματος στη δολοφονία Φύσσα είναι τακτική που έχει εφαρμόσει και άλλες φορές η Χρυσή Αυγή».

Η αγόρευση της εισαγγελέα για τους 42 κατηγορούμενους θα συνεχιστεί αύριο.