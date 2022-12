Διεθνή / Η Lana Del Rey ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ- Ακούστε το ομώνυμο τραγούδι που κυκλοφόρησε

«Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφορεί στις 10 Μαρτίου του 2023

