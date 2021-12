Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ καταδίκασε σήμερα σε φυλάκιση τον πρώην μεγιστάνα των ΜΜΕ Τζίμι Λάι και επτά άλλους εξέχοντες ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας για τον ρόλο τους πέρυσι στην προσπάθεια να τιμήσουν τη μνήμη των διαδηλωτών του Πεκίνου, στις 4 Ιουνίου 1989 στην πλατεία Τιεν Αν Μέν.

Οι ποινές κυμαίνονται μεταξύ τεσσάρων και 14 μηνών και αποτελούν το τελευταίο παράδειγμα της ευρείας καταστολής κάθε διαφωνίας και της ελευθερίας του λόγου στην πόλη, μια πρώην βρετανική αποικία που κάποτε είχε πολύ ισχυρότερες πολιτικές ελευθερίες από την υπόλοιπη Κίνα.

Αν και αυτή η υπόθεση δεν διώχθηκε σύμφωνα με τον αυστηρό και αμφιλεγόμενο νόμο περί εθνικής ασφάλειας που επιβλήθηκε στο Χονγκ Κονγκ από το Πεκίνο πέρυσι, αρκετοί από τους κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένου του Λάι, αντιμετωπίζουν επίσης ξεχωριστές κατηγορίες βάσει αυτού του νόμου.

Ο Λάι και οι άλλοι ακτιβιστές — συμπεριλαμβανομένων των Chow Hang-tung, Gwyneth Ho και Lee Cheuk-Yan — συγκεντρώθηκαν στις 4 Ιουνίου πέρυσι στο Victoria Park πριν από την ετήσια αγρυπνία που διοργανώθηκε από τη Συμμαχία του Χονγκ Κονγκ για την Υποστήριξη των Πατριωτικών Δημοκρατικών Κινημάτων της Κίνας, μια ομάδα υπέρ της δημοκρατίας.

Η συμμαχία πραγματοποιούσε αυτές τις αγρυπνίες, ένα ισχυρό σύμβολο των διαφορών του Χονγκ Κονγκ από την υπόλοιπη Κίνα, στο πάρκο επί τρεις δεκαετίες. Αλλά η κυβέρνηση απαγόρευσε τη συγκέντρωση πέρυσι, επικαλούμενη την πανδημία του κορωνοϊού. Ανάλογα έπραξε και φέτος.

Στον Λάι επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 13 μηνών από τη δικαστή, Amanda J. Woodcock. Ο Lee Cheuk-Yan, πρώην βουλευτής και αρχηγός της συμμαχίας, έλαβε τη βαρύτερη ποινή, 14 μήνες. Ένας πρώην πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος, Wu Chi-wai, καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες και δύο εβδομάδες.

Πολλοί από τους οκτώ καταδικασθέντες είχαν ήδη καταδικαστεί σε άλλες υποθέσεις που σχετίζονται με τις τεράστιες διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας που συγκλόνισαν το Χονγκ Κονγκ το 2019.

Ο Λάι, για παράδειγμα, είχε ήδη λάβει [ποινή 20 μηνών, όμως αντιμετωπίζει περαιτέρω κατηγορίες βάσει του νόμου για την ασφάλεια, που μπορεί να οδηγήσει σε ισόβια κάθειρξη.

Σε δηλώσεις που διαβάστηκαν στο δικαστήριο πριν από την καταδίκη, ο Λάι και οι συγκατηγορούμενοί του κατέστησαν σαφές ότι δεν ένιωθαν καμία μετάνοια, που αψήφησαν την απαγόρευση της κυβέρνησης.

«Εάν ο εορτασμός της σφαγής είναι έγκλημα, επιτρέψτε μου να υποστώ την τιμωρία αυτού του εγκλήματος, ώστε να μοιραστώ το βάρος και τη δόξα αυτών των νεαρών ανδρών και γυναικών που έχυσαν αίμα στις 4 Ιουνίου για να διακηρύξουν την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την καλοσύνη» ανέφερε στο μήνυμά του που διαβάστηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο του.

1/ Ahead of his sentencing over the banned Tiananmen Massacre vigil on Monday, the lawyer for pro-democracy tycoon Jimmy Lai has read out a mitigation letter in court. https://t.co/PsIphFXPLj pic.twitter.com/GFGWPPFHPu