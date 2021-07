Το γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες που έρχονται τις τελευταίες ημέρες από τη Βραζιλία, όπου σφοδρό κύμα ψύχους προκάλεσε χιονοπτώσεις, με δεκάδες πόλεις να ντύνονται στα «λευκά».

Μία κακοκαιρία που είχε να «χτυπήσει»εδώ και 64 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που έπληξε τη χώρα ήταν το 1957, όταν καταγράφηκαν 1,3 μέτρα χιονιού στην πολιτεία της Σάντα Καταρίνα.



Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρσία Climatempo, τουλάχιστον σε 43 πόλεις εκδηλώθηκαν χιονοπτώσεις ή χιονόνερο.

«Είμαι 62 ετών και ουδέποτε είδα χιόνι στη ζωή μου», ανέφερε ο οδηγός φορτηγού Ιοντόρ Γκονκάλβες Μάρκες από το Καμπάρα ντο Σουλ στο τηλεοπτικό δίκτυο Globo. Σύμφωνα με τον ίδιο «είναι απερίγραπτο να βλέπεις την ομορφιά της Φύσης».

Παρά το γεγονός ότι το ασυνήθιστο για τη Βραζιλία καιρικό φαινόμενο έδωσε τη δυνατότητα στους κατοίκους να απολαύσουν παιχνίδια στο χιόνι, ειδικοί εκτιμούν πως ο παγετός μπορεί να προκαλέσει καταστροφές στις σοδειές καφέ, ζαχαροκάλαμου και πορτοκαλιών, που αποτελούν σημαντικό εξαγωγικό τομέα της χώρας.



Σύμφωνα με το μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Βραζιλίας οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου και ίσως σχηματιστεί πάγος στις πολιτείες του Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ, του Σάο Πάολο, του Μίνας Ζεράις και του Γκόιας.

In southern Brazil, snow fell in 13 cities, in some areas there was hail, on the street down to -8.❄️❄️❄️

It looks beautiful, but the death of coffee plantations from frosts will lead to an increase in world coffee prices. ☕📈 pic.twitter.com/HrbvWPQKuD