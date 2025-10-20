ΔΙΕΘΝΗ
Χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη για την υποχρεωτική στράτευση στο Ισραήλ

Οι υπερορθόδοξοι φοβούνται ότι η υποχρεωτική θητεία θα διαταράξει τη θρησκευτική τους ζωή - Πολλοί Ισραηλινοί θεωρούν ότι η εξαίρεση είναι άδικη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη για την υποχρεωτική στράτευση στο Ισραήλ
Φωτ: Getty Images
Χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι κατέκλυσαν το βράδυ της Κυριακής τους δρόμους γύρω από το ισραηλινό προξενείο στη Νέα Υόρκη, διαμαρτυρόμενοι για την πιθανή κατάργηση της εξαίρεσης από τη στρατιωτική θητεία που ισχύει για τους σπουδαστές θρησκευτικών σχολών στο Ισραήλ.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε λίγα τετράγωνα από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στο Μανχάταν και ανέδειξε τη σύνθετη σχέση ανάμεσα στο Ισραήλ και σε τμήματα της υπερορθόδοξης εβραϊκής κοινότητας της Νέας Υόρκης και των προαστίων της.

Η διαδήλωση ήρθε μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ πέρυσι, που υποχρέωσε την κυβέρνηση να αρχίσει τη στράτευση υπερορθόδοξων Εβραίων ανδρών.

Η εξαίρεση αυτή ίσχυε από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948 και είχε επιτρέψει στους σπουδαστές θρησκευτικών σχολών (yeshiva) να αφιερωθούν αποκλειστικά στις σπουδές της Τορά.

Οι υπερορθόδοξοι φοβούνται ότι η υποχρεωτική θητεία θα διαταράξει τη θρησκευτική τους ζωή και τις κοινότητές τους, ενώ πολλοί Ισραηλινοί θεωρούν ότι η εξαίρεση είναι κοινωνικά άδικη, ιδιαίτερα εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Στην κινητοποίηση κάλεσαν και οι δύο Μεγάλοι Ραβίνοι (Grand Rebbes) της κοινότητας Satmar, οι οποίοι συχνά διαφωνούν μεταξύ τους, αλλά ενώθηκαν στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Η Central Rabbinical Congress of the U.S.A. and Canada, ένωση ορθόδοξων εβραϊκών οργανώσεων, ανέλαβε τη διοργάνωση της διαμαρτυρίας.

Ο Ραβίνος Moishe Indig, ηγετική φυσιογνωμία της κοινότητας Satmar, ανέφερε ότι η συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες των οργανωτών, αλλά «η ανησυχία γύρω από το θέμα έχει αυξηθεί αισθητά».

«Ευγνωμοσύνη για την ελευθερία»

«Είμαστε ευγνώμονες στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Νέας Υόρκης που μας δίνουν την ελευθερία να ζούμε, να σπουδάζουμε και να διδάσκουμε την Τορά», δήλωσε ο Indig.

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε ειρηνικά, με πλήθος που εκτεινόταν για πολλά τετράγωνα γύρω από το προξενείο, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Με πληροφορίες από Associated Press

