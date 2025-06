Χάος στα αεροδρόμια της βορειοδυτικής Ιταλίας: Ακυρώθηκαν πτήσεις λόγω βλάβης στα ραντάρ

Βλάβη στο σύστημα ραντάρ των αεροδρομίων της βορειοδυτικής Ιταλίας προκάλεσε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Αποτέλεσμα του προβλήματος στα ραντάρ ήταν να επηρεαστούν πολλές πτήσεις και επιβάτες να περιμένουν για ώρες στα αεροδρόμια. Μάλιστα, το τεχνικό πρόβλημα επηρέασε και τη Σαρδηνία. Η βλάβη στο σύστημα ραντάρ των αεροδρομίων της βορειοδυτικής Ιταλίας, προκάλεσε σειρά προβλημάτων στα αεροδρόμια του Τορίνο, της Γένοβας, του Μπέργκαμο και του Μιλάνου. Η βλάβη σημειώθηκε γύρω στις 9 χθες το βράδυ (τοπική ώρα) και προκάλεσε σειρά καθυστερήσεων, όπως και μερικές ακυρώσεις πτήσεων.

Due to radar failure at the Milano ACC, flights bound for airports in and around Milan are being diverted to alternate airfields and overflights are being re-routed. https://t.co/Pc7NqS3fTM pic.twitter.com/YeMBfah95F