Χανταϊός: Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα αγκυροβολήσει στα ανοιχτά της Τενερίφης

Ποιοι θα αποβιβαστούν πρώτοι - Το κρουαζιερόπλοιο θα συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ολλανδία όπου θα υποβληθεί σε πλήρη απολύμανση

The LiFO team
Φωτ. Getty Images
Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, αναμένεται να φτάσει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στην Τενερίφη, μετά τα κρούσματα χανταϊού που καταγράφηκαν σε επιβάτες του.

Οι υπουργοί Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας, ανακοίνωσαν ότι το κρουαζιερόπλοιο δεν θα δέσει σε λιμάνι της Τενερίφης, αλλά θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γραναδίγια, μακριά από κατοικημένες περιοχές, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Όπως ανέφεραν, ειδικοί επιδημιολόγοι που βρίσκονται ήδη πάνω στο πλοίο πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους και αξιολογήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιβάτες που θα αποβιβαστούν δεν παρουσιάζουν συμπτώματα της νόσου.

Την ίδια ώρα, οι ισπανικές αρχές επιμένουν ότι όλες οι διαδικασίες θα γίνουν με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Πρώτοι θα αποβιβαστούν οι 14 Ισπανοί επιβαίνοντες του πλοίου -13 επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος- μόλις το πλοίο φτάσει στην περιοχή. Οι υπόλοιποι από τους συνολικά 147 επιβαίνοντες θα αποχωρήσουν σταδιακά και οργανωμένα, ενώ περίπου 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο.

Χανταϊός: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την αποβίβαση των επιβατών του MV Hondius

Η ναυτιλιακή εταιρεία ανακοίνωσε ότι το πλοίο θα συνεχίσει στη συνέχεια το ταξίδι του προς την Ολλανδία, όπου θα υποβληθεί σε πλήρη απολύμανση.

Παράλληλα, οι ισπανικές αρχές υπογράμμισαν ότι θα εφαρμοστούν αυστηρά μέτρα προστασίας καθ’ όλη τη διαδικασία μεταφοράς και αποβίβασης.

Μάλιστα, από τη στιγμή που το πλοίο θα εισέλθει στη θαλάσσια ζώνη των Καναρίων Νήσων, θα απαγορεύεται η προσέγγιση άλλων σκαφών σε απόσταση μικρότερη του ενός ναυτικού μιλίου από αυτό.

Οι 14 Ισπανοί επιβάτες θα μεταφερθούν αεροπορικώς στη Μαδρίτη με αεροσκάφος της ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας και θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια, ενώ έχουν ήδη οργανωθεί πτήσεις επαναπατρισμού και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους επιβάτες προς χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

