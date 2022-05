Χανιά: Ξύλο σε πτήση από Λονδίνο - «Μεθυσμένοι μπλέχτηκαν σε καβγά, χτύπησαν και τον πιλότο»

Ένας Βρετανός επιβάτης συνελήφθη αφού ξεκίνησε έναν μεγάλο καυγά σε πτήση από το Λονδίνο προς τα Χανιά. Μάλιστα, φέρεται να γρονθοκόπησε άλλους επιβάτες αλλά και τον πιλότο, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Ο τσακωμός ξεκίνησε λίγο μετά την προσγείωση στην Κρήτη το βράδυ της Τρίτης και πήρε γρήγορα βίαιη τροπή με επιβάτες μάλιστα να τραυματίζονται.

Ο επιβάτης που φέρεται να πυροδότησε τον τσακωμό μαζί με έναν φίλο του συμπεριφέρονταν άσχημα καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και ξέσπασε όταν ενημερώθηκε ότι η αστυνομία θα τον συνόδευε στο αεροδρόμιο, όπως αναφέρουν μάρτυρες.

Οι άλλοι επιβάτες ανέφεραν ότι οι δυο τους κάπνιζαν συνέχεια μέσα στο αεροπλάνο και απειλούσαν τους συνταξιδιώτες τους. Μάλιστα, φέρονται να ήταν μεθυσμένοι πριν καν μπουν στο αεροσκάφος. Οι αεροσυνοδοί συνέχιζαν να τους σερβίρουν αλκοόλ παρά το γεγονός ότι το έλεγαν πως έπιναν από το πρωί.

Καθώς ο τσακωμός είχε ήδη ξεκινήσει ο πιλότος βγήκε από το πιλοτήριο του σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει την κατάσταση, αλλά στη συνέχεια χτυπήθηκε και αυτός, όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομία τελικά παρενέβη και έσυρε τον άνδρα έξω από το αεροπλάνο με το παντελόνι του να έχει κατέβει στους αστραγάλους του. Βίντεο δείχνουν επιβάτες να φωνάζουν και να ζητούν να αποβιβαστεί ο άνδρας από το αεροπλάνο.

@wizzair guessing this is the reason our flight was delayed (5 minutes prior to boarding) for 12 hours… we were then LOCKED in the airport by security with no explanations? Again now been delayed getting on for nearly 24 hours. #wizzair pic.twitter.com/WTIslAlsN1