Χάκερς έκλεψαν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 600 εκατ. δολαρίων από το δίκτυο Ronin

Μία από τις μεγαλύτερες κλοπές κρυπτονομισμάτων πραγματοποίησαν χάκερς στο blockchain δίκτυο Ronin που υποστηρίζει το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Axie Infinity.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά την κυβερνοεπίθεση εκλάπησαν κρυπτονομίσματα Ethereum και USDC, αξίας περίπου 625 εκατομμυρίων δολαρίων. Το USDC είναι ένα stablecoin του οποίου η αξία είναι συνδεδεμένη με το αμερικανικό δολάριο ενώ το Ethereum αποτελεί το δεύτερο ισχυρότερο κρυπτονόμισμα μετά το Bitcoin

«Συνειδητοποιήσαμε ότι από το δίκτυο αποσπάστηκαν 173.000 [Ethereum] και περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια σε USDC», είπε ο συνιδρυτής του Axie Infinity, Τζεφ Ζίρλιν.

The Ronin bridge has been exploited for 173,600 Ethereum and 25.5M USDC.



The Ronin bridge and Katana Dex have been halted.